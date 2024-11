David Ferrer, sobre la despedida de Nadal: "Fue fría, yo no tenía ni que haber hablado"

La despedida de Rafa Nadal del tenis se precipitó el martes después de que España cayera eliminada ante Países Bajos en los cuartos de final de la Copa Davis. Pocos esperaban que el equipo español se quedará fuera ante el conjunto neerlandés, pero la derrota de Nadal en el primer individual y la del dobles precipitaron los acontecimientos. Pese a que el adiós del manacorí fue emotivo, mucha gente opina que el acto no estuvo a la altura de un jugador de la talla del balear.

David Ferrer, capitán español de Copa Davis, es una de esas personas que opinan que el acto se pudo realizar de otra forma y que probablemente faltó mucha gente que ha sido relevante en la carrera tenística de Rafa Nadal.

"La despedida de alguien tan importante como Rafa quedó algo descafeinada. Faltaron quizás personas muy importantes de su carrera tenística y gente que han sido tan importantes tanto a nivel rivales como de su equipo. Las cosas son como son y hay que aceptarlas. Rafa va a tener mucho tiempo donde va a tener homenajes en torneos grandes y que tenga la despedida que se merece. Era su último partido, no le veremos más en una pista y eché en falta eso", admitió David Ferrer en El Partidazo de Cope.

"Con el formato de Copa Davis ha cambiado todo. Es un martes, la gente viene de trabajar, no es fin de semana, no es día de fiesta. Del público no eché en falta que animaran; si hubiera estado más igualado hubiese habido esa presión. Lo que sí eché en falta la despedida. La despedida se hizo con las mejores de las intenciones, fue todo deprisa porque nadie esperaba perder y cuando pierdes estás triste. Era un poco triste. Y el hecho de no ver a Roger Federer, Novak Djokovic, Pau Gasol, que es amigo íntimo suyo... yo no tenía que haber hablado, honestamente. Tendrían que haber hablado otras personas. La grandeza de Rafa no va a cambiar con un homenaje mejor o peor", señaló Ferrer.

Respecto a su decisión de colocar a Nadal en el primer individual, David Ferrer justificó la elección de Rafa por su carácter competitivo y las sensaciones en los entrenamientos previos.

"Aposté por Rafa porque tenia claro que entre Rafa y Roberto, viendo cómo estaban entrenando y Rafa mejoraba día a día y estaban jugando partidos y estaba igualado. Tenía confianza porque todos sabemos la bestia competitiva que siempre ha sido Rafa. Es verdad que era una incógnita porque hacía tiempo que no competía, pero tenía que darle esa oportunidad a Rafa", indicó David Ferrer.

Toni Nadal: "Me hubiera gustado más un acto diferente"

No es David Ferrer el único que piensa que la despedida de Rafa pudo ser de otra forma. Toni Nadal, quien fuera entrenador del balear durante muchos años, también admitió que hubiera preferido "un acto diferente" para despedir a su sobrino.

"Me hubiera gustado ver imágenes de partidos en la Copa Davis de Sevilla, en Madrid, en Roland Garros... No pretendo criticar a nadie, a mí me hubiera gustado más un acto diferente", indicó Toni Nadal en El Larguero de la Cadena SER.

"Agradezco como familiar y como exentrenador de Rafael el detalle que tuvieron y la buena intención. A mí me hubiera gustado más otra cosa, creo que hoy en día se pueden hacer actos mucho más emotivos", opinó Toni Nadal.

