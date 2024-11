Toni Nadal, sobre el amor de Rafa por el Real Madrid: "En Nueva York se iba de madrugada a buscar un bar"

Día 2 post Rafa Nadal. Como él mismo dijo a su llegada a Mallorca hace unas horas: "Ya estoy jubilado". Difícil de creer y de aceptar, pero es la realidad. En la resaca de su despedida no cesan los mensajes, homenajes y entrevistas de algunos de los grandes protagonistas de la carrera del balear, entre ellos una de las más importantes, la de Toni, su tío y exentrenador.

El entrenador de tenis compareció en directo en El Larguero de la SER para valorar el adiós de su sobrino, su futuro y la estrecha relación que tiene con el club de su vida, el Real Madrid. Nadie ha dudado nunca del madridismo de Rafa, pero esta vez Toni quiso ir más allá y contar algunas anécdotas vividas junto al ganador de 22 majors.

"Yo le decía, ¿cómo a un tipo que está jugando el Open de Australia la afecta tanto una derrota del Madrid? Era un obsesionado"

"Era un obsesionado. Yo muchas veces le decía, ¿cómo a un tipo que está jugando el Open de Australia le afecta tanto una derrota del Madrid? O ¿cómo está tan preocupado en Nueva York para encontrar un bar que diera el partido? Antes no era como ahora, hace años no había internet o las conexiones que hay ahora para verlo en la habitación. Antes había que ir a buscar un bar por Nueva York donde lo dieran. El equipo ya iba preguntando donde se podía ver el partido", explicó Toni.

"Si le ofrecen ser directivo del Madrid... estaría encantado"

De lo que también se ha hablado y rumoreado en muchas ocasiones es de la vinculación que Nadal podría llegar a tener con el Real Madrid en un futuro: "Si le ofrecen ser directivo del Madrid... estaría encantado. Yo no he dicho de presidente. A él, que le gusta mucho el deporte, sobre todo el fútbol, pues creo que claro que le gustaría estar involucrado, pero no lo sé".

Sobre la despedida: "Me hubiera gustado algo diferente"

Su tío, que no pudo estar en Málaga por otros asuntos, también valoró el acto de despedida del ganador de 22 majors: "Me hubiera gustado ver imágenes de partidos de Rafael en la Copa Davis de Sevilla, en Madrid, en Roland Garros... Hoy en día se pueden hacer actos mucho más emotivos mezclando música con las imágenes. No pretendo criticar a nadie, a mí me hubiera gustado más un acto un poco más diferente", concluyó Toni.

Ferrer: "Yo no tenía que haber hablado"

Otro de los que valoró el acto, que tuvo lugar el martes pasada la medianoche tras la inesperada eliminación de España ante Países Bajos, fue David Ferrer, que cogió el micrófono para dirigirse hacia Nadal: "El hecho de no ver a Roger Federer, Novak Djokovic, Pau Gasol, que es amigo íntimo suyo... yo no tenía que haber hablado, honestamente. Tendrían que haber hablado otras personas".

