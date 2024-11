El discurso completo en el que Djokovic se rinde a Rafa Nadal: "Amigo, echaremos de menos tus saltos y tus sprints"

Novak Djokovic, el gran rival de la carrera de Rafa Nadal -con permiso del maestro Roger-, se deshizo en elogios al balear con un precioso mensaje de adiós y homenaje de más de dos minutos que fue publicado por la cuenta oficial de la Copa Davis.

El balcánico, considerado el mejor tenista masculino de todos los tiempos debido a su inigualable palmarés, ya salió en el vídeo de despedida que se proyectó en el Martín Carpena y que emocionó a Nadal. Sin embargo, apenas pudieron salir unas palabras de Novak, y en este mensaje el actual número 7 del mundo se extiende mucho más.

El discurso completo de Djokovic para despedir a Nadal

"Felicitaciones por tu increíble carrera. Tu familia y equipo deben estar extremadamente orgullosos de todo lo que has logrado a lo largo de tu carrera, que duró más de 20 años. En el vestuario extrañaremos tu calentamiento, tus sprints, tus saltos, tus partidos de parchís increíblemente competitivos que tuviste con tu equipo antes de los partidos. Nos lo pasamos muy bien compartiendo vestuario y ya lo sabes. Aunque es un día triste para el tenis, un día triste para España y para el deporte en general espero que todos celebren tu carrera porque hay mucho que celebrar. Creo que lo más importante, y estarías de acuerdo con esto, es la marca que dejaste en términos de conexión con la gente, en cómo inspiraste a millones de niños en todo el mundo a agarrar una raqueta de tenis. Cómo transmites tu pasión y amor por el juego. Cómo mostraste respeto hacia tus oponentes. A todo el ecosistema del tenis.

Tu tenacidad. Tu espíritu de lucha. La energía que trajiste. La fuerza. El poder. Es algo que se estudiará y es algo que será transferido para muchas, muchas generaciones que están por venir y que aspiran a ser como tú. Me siento muy honrado y emocionado de que me llamen tu rival. Durante los últimos casi 20 años. Jugamos más de sesenta partidos y he aprendido mucho en nuestros encuentros. Muchas gracias por hacer de mí también el jugador que soy y que fui durante los últimos 20 años. El mundo del tenis y el mundo del deporte extrañarán la increíble energía que trajiste a la cancha. Mi amigo. Te deseo mucha suerte con tu fundación benéfica, con tu familia, con tu Academia de Tenis, que continúa impulsando y extendiéndose por todo el mundo, donde podrás compartir las experiencias, el conocimiento, la pasión y el amor que tienes por el juego con las generaciones más jóvenes. Muchas gracias y buena suerte, amigo", concluyó Nole.

Nadal: "Gracias desde el fondo de mi corazón"

Tras el vídeo publicado por la Copa Davis hace un par de horas, el propio tenista mallorquín compartió la publicación en su Instagram y respondió a Djokovic: "Gracias desde el fondo de mi corazón". Ambos son los dos tenistas masculinos con más Grand Slams de siempre, 24 de Novak y 22 de Rafa.

