Estos son los títulos más importantes que Rafa Nadal nunca pudo ganar

Con el definitivo adiós de Rafa Nadal a las pistas de tenis es fácil recordar sus grandes éxitos en forma de títulos, hasta 92 ATP en toda su carrera, de los cuales 22 son Grand Slams, 36 Masters 1.000, 5 Copa Davis, 2 oros olímpicos... Sin embargo, el balear, pese a estar 20 años en el circuito no pudo hacerse con todos los eventos importantes del calendario.

Rafa disputó 312 torneos oficiales, llegó a 132 finales y ganó 92 títulos, pero siempre hubo varios campeonatos que se le resistieron por muchos intentos e incluso finales que disputara el tenista español.

La Copa de Maestros, su 'gran' pero

El más importante fue las ATP Finals, o comúnmente conocidas como Torneo de Maestros, el último torneo del año que reúne a los ocho mejores de la temporada. Ahí triunfaron Sampras, Agassi, Federer, Djokovic, y lo acaba de hacer Sinner, pero nunca Rafa. Llegó a participar en once ediciones y se clasificó a la final dos veces (2010 y 2013) en las que cayó ante Federer y Djokovic respectivamente. Hasta en cinco años cayó en la fase clasificatoria y otras tres en semifinales.

3 Masters 1.000

Además del mencionado torneo, que siempre se jugó en pista indoor (la que peor se adaptaba a las características del español), hubo tres Masters 1.000 que nunca llegó a conquistar pese a competir en innumerables ediciones e incluso jugando varias finales en cada uno de ellos. Pequeñas manchas y cuentas pendientes que le quedaron a Rafa.

Miami : 0 títulos, 13 participaciones y 5 finales perdidas (2005, 2008, 2011, 2014 y 2017).

: 0 títulos, 13 participaciones y 5 finales perdidas (2005, 2008, 2011, 2014 y 2017). Shanghái : 0 títulos, 8 participaciones y 2 finales perdidas (2009 y 2017).

: 0 títulos, 8 participaciones y 2 finales perdidas (2009 y 2017). París-Bercy: 0 títulos, 9 participaciones y 1 final perdida (2007).

En los otros ocho Masters siempre ganó al menos una vez, aunque fue Montecarlo (11), Roma (10), Canadá (5, pista dura) y Madrid (4) en los que más éxito tuvo.

También jugó y perdió finales en otros campeonatos en los que nunca terminó mordiendo el título: Rotterdam, Basilea, Chennai, Auckland, Viña del Mar y Copa ATP (por equipos).

Perdió hasta 7 finales entre Open de Australia y Wimbledon

Como curiosidad, y eso que decían que Rafa no era buen jugador de pista rápida, llegó a ganar dos veces el Open de Australia (2) y Wimbledon (2), pero perdió hasta cuatro finales en Melbourne y otras tres en la hierba de Londres (7 en total), por solo una si sumamos Roland Garros (0) y US Open (1), Slams en los que ganó 18 de las 19 finales. Por no hablar de los 17 majors que no pudo disputar por lesión (otro por coronavirus) y otros cinco en los que se retiró en pleno torneo: 22 en total. Casi nada.

El único jugador que ha conseguido alzarse con todos y cada uno de los torneos más importantes en la historia del tenis es Novak Djokovic (Grand Slams, Masters, Torneo de Maestros, JJOO y Copa Davis).

