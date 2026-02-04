Fabio Fognini, sobre Carlos Alcaraz: "Es una mezcla de Roger Federer, Rafa Nadal y Novak Djokovic"

Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Los elogios hacia Carlos Alcaraz comienzan a acabarse al mismo ritmo que pulveriza récords en el mundo del tenis. El murciano se coronaba el pasado domingo en Melbourne como campeón del Open de Australia, primera vez que conquista el grand slam oceánico, y completaba el Career Grand Slam con 22 años y 272 días, lo que convierten al de El Palmar en el jugador más precoz en ganar los cuatro majors del calendario. A los 22 años, Federer y Djokovic tenían tan solo un grand slam y Rafa Nadal reunía cinco. Carlos ya ha levantado siete grand slam... Todos los datos señalan al actual número 1 de la ATP como un tenista legendario pese a su extrema juventud y sus estadísticas en torneos de grand slam le colocan en camino de ser el más grande de la historia.

Rick Macci, una leyenda en el mundo del tenis y que entrenó a Andy Roddick, Jennifer Capriati, Maria Sharapova, Serena Williams y Venus Williams, no dudó en señalar que Alcaraz es "el jugador más completo de la historia", mientras que Toni Nadal no le ve techo y considera que llegará hasta donde él quiera comprometerse.

"Es un jugador completísimo, física, técnica y mentalmente. Lo tiene todo para llegar donde sea. Va a depender también de los rivales que surjan durante todo este proceso. Si te salen más difíciles tienes menos opciones; si te salen más asequibles tendrás más. Va a llegar donde él quiera", apuntaba el exentrenador de Rafa Nadal en las Noticias de la Mañana de Antena 3.

El consenso es unánime a la hora de hablar sobre Alcaraz, su nivel de tenis y su impacto en el mundo de la raqueta. Fabio Fognini, extenista italiano y que jugó su último partido como profesional ante el murciano en la primera ronda de Wimbledon 2025, ha sido el último en pronunciarse y lo ha hecho de forma contundente: el de San Remo opina que Alcaraz reúne las cualidades de los tres integrantes del Big Three.

"Carlitos Alcaraz puede ser una mezcla de Roger Federer, Rafa Nadal y Novak Djokovic. El talento de Roger Federer, lo tiene. El coraje, la condición física y la fuerza de Rafa Nadal, los tiene. Y además está la elasticidad y las locas recuperaciones que hace como Nole. Así que en mi opinión, sí", señala Fognini en su cuenta de Instagram en un análisis del último Open de Australia.

"22 años y 272 días... Carlitos Alcaraz es el jugador más joven de la historia en completar el Career Grand Slam. Felicidades, Carlitos", asegura también el extenista italiano.

Fabio Fognini se enfrentó en ocho ocasiones a Novak Djokovic (0-8 para el serbio), en 18 ocasiones con Rafa Nadal (4-14 para el manacorí) y en cuatro ocasiones a Roger Federer (0-4 para el suizo), por lo que sabe de primera mano lo que supone enfrentarse a los tenistas del Big Three y las fortalezas de Roger, Novak y Rafa.

El italiano, ganador de nueve títulos individuales de la ATP y que llegó a alcanzar el número 9 del mundo, también se enfrentó en tres ocasiones con Carlos Alcaraz, perdiendo en los tres duelos ante el murciano (Wimbledon 2025, Río 2023 y Río 2022).

