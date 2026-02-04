Muere el surfista Lucas Encina a los 24 años en un trágico accidente

El surf chileno está conmocionado tras confirmarse el fallecimiento de Lucas Encina, joven surfista del país y exintegrante de la selección chilena, que ha muerto a los 24 años en un accidente de tráfico ocurrido en la ciudad de La Serena, en la Región de Coquimbo.

Según ha confirmado la Federación Chilena de Surf, el deportista falleció después de perder el control de su motocicleta y colisionar violentamente. Los servicios de emergencia se desplazaron hasta el lugar del siniestro, pero solo pudieron constatar su fallecimiento. Las causas exactas del accidente siguen bajo investigación.

Una década en la élite

Encina fue uno de los nombres más reconocidos del surf chileno durante la última década. Destacó des muy joven, integrándose en el Team Chile Junior y representando al país sudamericano en el Mundial Juvenil ISA de Azores 2016, disputado en Portugal, cuando apenas tenía 14 años.

La Federación Chilena de Surf ha querido expresar su pesar a través de un comunicado oficial en el que destacó tanto su legado deportivo como humano: "Gracias, Lucas Encina, por tantos años de entrega y por representar nuestros colores con tanta garra. El surf chileno hoy está de luto".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.