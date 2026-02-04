Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
El tremendo susto que sufrieron Paula Gonzalvo y Pedro Jiménez con una ola: "Rompió encima del barco y..."

Los dos navegantes españoles se vieron sorprendido por una ola de unos diez metros cerca del Círculo Polar Antártico.

El momento en que una ola de diez metros barre la cubierta del velero de Paula Gonzalvo y Pedro Jiménez

El momento en que una ola de diez metros barre la cubierta del velero de Paula Gonzalvo y Pedro Jiménez | Rubén García | José María de Francisco

Pedro Jiménez y Paula Gonzalvo, navegantes y aventureros españoles, están embarcados en una aventura bautizada como 'Vuelta Vertical', en concreto, tratan de ser los primeros en unir los dos polos a través de los cinco océanos (Pacífico, Atlántico, Índico, Ártico y Antártico) y en un velero de aluminio de 21 metros. Una aventura en toda regla y que retrasmiten en directo, lo que permitió ser testigos de primera mano del tremendo susto que se llevaron cuando navegaban cerca del Círculo Polar Antártico. Una ola de unos diez metros les sorprendió y barrió la cubierta de la embarcación 'Alegría Marineros'.

"Una ola aislada, fuera de lo normal, que nos atrapó por Popa. Rompió encima del barco y nos barrió todo lo que teníamos en cubierta", explica Paula Gonzalvo, capitana de Alegría Marineros

"Se metió el barco debajo de la ola, rompió encima del barco y la ola metió al barco dentro del agua", apunta Pedro Jiménez.

"No hemos podido dar señal de vida hasta 12 días después"

El viaje está siendo retransmitido en directo en sus redes sociales, pero en el momento del impacto las cámaras se desconectaron y se quedaron incomunicados, un hecho que hizo temer lo peor entre los familiares y seguidores de Pedro y Paula.

"No hemos podido dar señal de vida hasta 12 días después, pensábamos: '¡Por favor, que las familias no hayan visto la ola!'", recuerda Paula Gonzalvo

Hubo un segundo impacto de otra ola, un momento donde Paula no sabía ni donde estaba. "No entendía si el barco estaba boca arriba o boca abajo. No entendía nada", admite Paula Gonzalvo.

Para Pedro que estaba descansando, la prioridad era otra. "Lo más importante para mí era guardar la página del libro que estaba leyendo", indica Pedro.

Paula Gonzalvo y Pedro Jiménez ha tenido que hacer escala en Sudáfrica para arreglar los daños en el velero de aluminio de 21 metros, antes de retomar su aventura de 65.000 kilómetros.

