Núria Castán, bronce en el primer Mundial de freeride: "Las condiciones estaban épicas"

La snowboarder española firmó una gran bajada en Ordino Arcalís, Andorra, para colgarse la medalla de bronce en los primeros Campeonatos del Mundo de freeride.

Núria Castán, en Ordino Arcalís

Núria Castán, medalla de bronce en los primeros Campeonatos del Mundo de freeride | Sandra Cavia | Rubén García

Núria Castán ha firmado un gran tercer puesto en los primeros Campeonatos del Mundo de freeride, disputados en Ordino Arcalís (Andorra). La snowboarder española, integrante del equipo internacional de HEAD Snowboards y del equipo nacional de freeride de la RFEDI-Spainsnow, realizó un gran descenso, sin caerse y obteniendo una puntuación de 79 puntos, quedándose muy cerca de la medalla de plata, que fue para la francesa Noémie Equy con 81.33 puntos

"Es la primera Copa del Mundo que se celebra aquí, en Ordino Arcalís, he quedado tercera del mundo. Las condiciones estaban épicas", explicaba Núria Cástan.

"Durante esta temporada no he tenido mucha suerte, pero por fin he hecho una bajada que he llegado a meta sin caerme. Un tercer puesto con el que estoy super contentísima", admitió Núria Cástan.

"Quería hacer un buen papel y estaba segura que si lo hacía bien estaría en el podio"

La deportista de Reus y residente en Benasque dibujó una gran línea en el Basser Negre (Ordino Arcalís). Hizo un descenso perfecto y ejecutó una maniobra perfecta. La norteamericana Mia Jones (84 puntos) se proclamó campeona del mundo.

"Yo creo que tengo el nivel. Aquí he estado durante cinco años entrenando en Arcalís y mi primera competición como freerider fue aquí en El Dorado. Mi primera entrenadora fue Mònica Font. Aquí empecé a saber lo que era el freeride. He pasado buenos momentos y quería hacer un buen papel y estaba segura que si lo hacía bien estaría en el podio", indicaba Núria Castán.

"Tenía clara la línea que tenía que hacer, pero las condiciones arriba eran muy cambiantes y bonitas. Decidí hacer una línea con mucha agresividad que es uno de mis puntos fuertes. En la parte de abajo quería hacer un salto, pero reculé y no lo hice para asegurar. Mi intención era hacer un 360, pero cambié y hice otro truco más bonito y bien grapado para hacer una línea más sólida después de planchar todo bastante bien", resumió Castán sobre su bajada.

"Me he quedado cerca de la plata, pero para eso tenía que haber hecho el salto que iba a hacer. Acepto lo que he hecho y no está tan mal", resumía Núria Castán.

La próxima prueba de Núria Castán será dentro de dos semanas en Georgia en el circuito del Freeride World Tour.

