Oleksandra Kuznietsova huye de Kiev en el invierno más duro desde que empezó la guerra: "Es bastante difícil sobrevivir"

La mayoría de los bloques de viviendas en los distritos kievitas de Dárnitsia y Dniprovski se encuentran sin calefacción como consecuencia del último ataque masivo ruso. Ocurre en plena ola de frío en el país, en el peor invierno en los cuatro años desde que comenzó la guerra. Sin calefacción ni agua caliente, los ucranianos intentan sobrevivir a 22 grados bajo cero. Manu Sánchez aborda la situación que se vive en Ucrania de la mano de Oleksandra Kuznietsova en las Noticias de la Mañana, quien no ha aguantado más y ha abandonado el país.

Oleksandra nos cuenta que es una decisión "temporal" y que tiene "fe de poder volver pronto a Ucrania" para seguir ayudando tal y como lo ha hecho durante los últimos cuatro años desde que comenzó la invasión rusa.

Esta ucraniana necesita recuperarse "porque es duro vivir la guerra", y más aún en "este invierno que ha sido bastante duro", remarca, porque "el frío y cuando no tienes posibilidad de hacer tus necesidades básicas cada día en realidad es bastante difícil sobrevivir".

"Ningún tipo de agua"

Kuznietsova cuenta que lo peor del día a día en guerra es "la calefacción y la falta de agua, muchas veces no hay ningún tipo de agua y lo que significa: no puedes ducharte, no puedes lavar los dientes, no puedes tirar de la cadena, simplemente no puedes hacer tus necesidades básicas, te vuelves a la época medieval". "Este invierno desafortunadamente no está de nuestro lado", señala. La situación es tal, que Oleksandra cuenta que "varios amigos se fueron a los pueblos a vivir para poder calentarse con la madera"

Ante la esperanza por un posible acuerdo de paz, Oleksandra señala que "todo se acaba en este mundo, tengo fe de que acabe, aunque la mayor cuestión es en qué posición estará Ucrania en esta paz, porque la paz no solo es terminar el conflicto bélico".

