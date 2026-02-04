Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Donald Trump y Gustavo Petro entierran el hacha de guerra tras un año de enfrentamientos

El presidente de Estados Unidos y su homólogo de Colombia han tenido una reunión de dos horas que ambos califican de positiva.

Gustavo Petro y Donald Trump, en Casa Blanca

Agustina Leiva
Publicado:

Después de un año de insultos cruzados, amenazas y choque en redes sociales, Donald Trump y Gustavo Petro han tenido una reunión en el Despacho Oval de la Casa Blanca. Un encuentro de dos horas, 30 más de lo previsto, del que ambos mandatarios han salido muy satisfechos. Según Trump: “Tuvimos una reunión muy buena... Me pareció estupendo”.

Al salir de la reunión el presidente colombiano también ha hablado sobre su encuentro con Trump y dijo que "la impresión que tengo de una reunión reciente hace apenas unas horas es positiva".

Ha sido una reunión muy diferente a las que suele tener con perfiles de este nivel. Trump no salió a recibir a Petro en el pórtico del Ala Oeste de la Casa Blanca, a diferencia de reuniones con otros líderes como Javier Milei o Nayib Bukele. De hecho, la reunión se celebró a puerta cerrada y sin periodistas presentes. Entre los temas debatidos estuvo la energía, Venezuela o incluso las relaciones entre Ecuador y Colombia.

El narcotráfico en el punto de mira

Sin embargo, el tema central de la reunión fue la lucha contra el narcotráfico. “La primera línea del narcotráfico vive en Dubái, en Madrid, en Miami… Pasé sus nombres al presidente Trump”, dijo Petro refiriéndose a los nombres de los capos del narcotráfico que viven fuera de su país. Afirma que a pesar de sus diferencias ideológicas han podido entenderse y conversar con tranquilidad: “No hay necesidad de boxear. No nos golpeamos, no nos arruinamos, nos sonreímos. "I like you", me dijo", ha explicado Gustavo Petro.

De hecho, Donald Trump lo ha confirmado “Nos llevamos de maravilla”. Y sobre sus choques, ha dicho que “él y yo no éramos precisamente los mejores amigos, pero no me ofendió porque nunca lo había conocido”.

Otro tema que han tratado son las sanciones. En este asunto, Donald Trump se ha mostrado más flexible y según Petro “lo que dijo Trump en la reunión es que no cree en las sanciones. En este caso en particular no las ve racionales y creo que tiene razón”. Pero sobre esto, Trump ha mencionado que “estamos trabajando". Sin embargo, ninguno de los dos ha profundizado en los posibles acuerdos a los que han podido llegar.

