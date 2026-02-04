Temporal
Última hora en directo de los efectos del temporal causados por la borrasca Leonardo: Más de 3.000 evacuados en Cádiz, Jaén y Málaga
Sigue en directo online la última hora de la borrasca Leonardo y sus consecuencias.
La borrasca Leonardo pone en alerta a Andalucía, la preocupación es máxima y ya son más de 3.000 las personas residentes en zonas inundables que han sido desalojadas en las provincias de Cádiz, Jaén y Málaga. Se trata de una evacuación preventiva ante la posible crecida de ríos por las intensas lluvias que se esperan durante esta jornada.
A última hora de la noche de este martes seguía sonando por las calles de diferentes municipios andaluces la alerta. Llueve sobre mojado en Andalucía y se mira con preocupación al cielo, la gente se está preparando para no salir de casa por ello se han vuelto a ver imágenes que se vieron en pandemia. La población ha tomado los supermercados, dejándolos vacíos.
Durante la jornada de este miércoles solo habrá clases en Almería, también en las universidades. Se pide prudencia a "todos los andaluces, vivan donde vivan". En la sierra de Grazalema han caído 31 litros por metro cuadrado en una hora durante esta noche, la tierra no puede absorber más agua. Preocupan sobre todo los ríos y la actual ha sido una madrugada de vigilancia intensa porque los pantanos están al límite y siguen desembalsando agua. El caudal del Guadalete no deja de crecer en algunos puntos, está rozando el máximo histórico.
La UME está prevenida, son ya 250 efectivos echando una mano en desalojos y preparados por si fuera necesaria su intervención. El servicio ferroviario está paralizado y hay muchas carreteras cortadas por el temporal. La recomendación es teletrabajar siempre que se pueda.
Última hora en directo de los efectos del temporal causados por la borrasca Leonardo | Suspendido el AVE entre Málaga y Antequera
La línea de AVE entre Málaga y Antequera está suspendida por un desprendimiento de tierras en el municipio de Álora. También se corta la circulación en el tramo de alta velocidad Antequera Santa Ana-Granada por condiciones meteorológicas adversas entre Bifurcación Tocón y Loja.
Última hora en directo de los efectos del temporal causados por la borrasca Leonardo |
En Grazalema se han registrado acumulaciones de 182,1 litros por metro cuadrado en 12 horas. Esta zona permanece en rojo junto al Estrecho y Ronda (Málaga) por precipitaciones que pueden suponer un peligro extremo. Los últimos datos de Hidrosur, actualizados a las 07:00h indican que en Sierra de Luna (Cádiz) se han acumulado 153,5 litros por metro cuadrado en 12; en el río Guadiaro, 93,2, y en el río Hozgarganta, 88,9 litros por metro cuadrado. En cuanto a las acumulaciones registradas en las últimas 24 horas destacan los 200,1 litros/m2 en Grazalema.
Última hora en directo de los efectos del temporal causados por la borrasca Leonardo | Cuatro ríos en nivel de desbordamiento
Hay cuatro ríos que preocupan en la provincia de Cádiz y Málaga ya que ya ya presentan el nivel rojo, nivel de desbordamiento. Estos ríos son el Hozgarganta a su paso por Jimena, también el Guadiaro preocupa en dos puntos, Alamo en la provincia de Cádiz y Guadalete.
Última hora en directo de los efectos del temporal causados por la borrasca Leonardo | Nivel rojo en el sur de Cádiz por "lluvias extraordinarias"
LA AEMET activa también el nivel rojo de peligro extremo en el sur de la provincia de Cádiz "por lluvias que pueden ser extraordinarias". Mantiene también el aviso rojo en la serranía de Ronda y la Sierra de Grazalema con lluvias que pueden superar los 200 litros por metro cuadrado. Ahora mismo, cuatro ríos en nivel de desbordamiento.
Última hora en directo de los efectos del temporal causados por la borrasca Leonardo | ¿Hasta cuándo nos acompañará Leonardo?
Se espera que a partir del viernes Leonardo comience a rellenarse al noroeste de Galicia. Aunque su influencia continuará sobre España, lo hará en menor medida que en días anteriores. La AEMET ha recomendado un "seguimiento exhaustivo de los pronósticos durante los próximos días", ha indicado.
Última hora en directo de los efectos del temporal causados por la borrasca Leonardo | Leonardo, la sexta borrasca de gran impacto en lo que va de 2026
Leonardo es la sexta borrasca de gran impacto en lo que llevamos de 2026. Sus señas de identidad serán las precipitaciones muy abundantes y fuertes rachas de viento. En comparación, España registró cuatro borrascas en enero de 2025, ninguna en febrero, y un total de seis entre marzo y la primera mitad de abril.
Última hora en directo de los efectos del temporal causados por la borrasca Leonardo | La UME ya está prevenida por si tiene que intervenir
La UME ya está prevenida para actuar si es necesario en Andalucía, son 250 efectivos echando ya una mano en desalojos y preparados por si fuera necesaria su intervención. Las clases están suspendidas hoy en toda la comunidad excepto en Almería, también se han suspendido las clases universitarias y la recomendación es teletrabajar siempre que sea posible. La Junta de Andalucía pide la "precaución" a todos los ciudadanos de Andalucía, "vivan donde vivan".
Última hora en directo de los efectos del temporal causados por la borrasca Leonardo | Se cierra la Estación de Sierra Nevada
Los puertos de titularidad de la Comunidad Autónoma de Andalucía de la provincia de Cádiz y Estrecho de Gibraltar están cerrados hasta que acabe el temporal. También se ha decretado el cierre de la Estación de Esquí de Sierra Nevada durante toda la jornada de hoy y de los centros de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) de Ronda (Málaga), de Algeciras y Villamartín, en Cádiz. El servicio de emergencias de la Junta de Andalucía ha gestionado 136 incidencias durante la pasada jornada, la mayoría debido a caídas de ramas, árboles, mobiliario urbano, cableado, vallas publicitarias y cartelería, junto con desprendimiento de laderas y afecciones a carreteras secundarias.
Última hora en directo de los efectos del temporal causados por la borrasca Leonardo | Desembalses en distintas presas
Protección Civil de Ronda (Málaga) ha evacuado de forma preventiva en las zonas inundables del Llano de la Cruz, Narvárez y Tejares y La Indiana. En la zona de Los Puentes, en Jaén, permanecen desalojados 200 vecinos. La mayor parte de ellos se ha realojado en casas de familiares y amigos. Se están llevando a cabo desembalses en distintas presas que se encuentran con el alto nivel de acumulación con el objetivo de lograr un porcentaje suficiente de resguardo ante posibles avenidas de agua. Por ejemplo,en la provincia de Cádiz se está desaguando en las presas de Los Hurones, Bornos, Almodóvar, Celemín o Barbate, en Charco Redondo y Guadarranque.
Última hora en directo de los efectos del temporal causados por la borrasca Leonardo | En San Roque 1.018 personas
En San Roque 1.018 personas han sido desalojadas de los núcleos de Estación de San Roque, Guadarranque, San Enrique, Rivera de Marlin (Puerto de Sotogrande) y de la calle Tránsito; varias de ellas han sido acogidas y están siendo atendidas en el Pabellón Municipal Ciudad de San Roque, otras se encuentran en un hotel, una más se encuentra en el hospital de La Línea y el resto se ha realojado en casas de familiares. En Los Barrios han sido desalojadas preventivamente casi 200 personas de las zonas de Benharas, Ringo Rango y Venta San Isidro. En Setenil de las Bodegas (Cádiz) también han sido evacuadas de sus viviendas seis familias, que han sido realojadas en un hotel y en un camping. En Torre Alháquime, por su parte, se ha evacuado unas 25 personas que residen en la zona inundable. En Tavizna, barriada de Benaocaz, también se ha desalojado más de 30 vecinos y unas 400 personas han sido evacuadas en Algeciras.
Última hora en directo de los efectos del temporal causados por la borrasca Leonardo | El Guadalete, en nivel de desbordamiento
El Guadalete está al máximo, se encuentra en nivel de desbordamiento y la previsión es que siga lloviendo toda la jornada de ahí que en en Jerez de la Frontera se hayan desalojado unas 1.600 personas de los núcleos rurales de Jerez de la Frontera (La Greduela, Los Cejos del Inglés y la zona baja de Las Pachecas), y de las zonas de Portal y Portalillo, La Corta, Lomopardo, La Ina, San Isidro del Guadalete, Mesas del Corral (en La Barca) y de la barriada El Rabanito, en Guadalcacín.
Última hora en directo de los efectos del temporal causados por la borrasca Leonardo | 3.000 personas desalojadas en zonas inundables
Buenos días y bienvenidos a una nueva jornada de información en directo sobre el temporal y los efectos de la borrasca Leonardo. Preocupación máxima y Andalucía en alerta donde ya hay más de 3.000 personas desalojadas en zonas inundables en las provincias de Cádiz, Jaén y Málaga. Es una evacuación preventiva ante la posible crecida de ríos por las intensas lluvias.
