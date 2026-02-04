Última hora en directo de los efectos del temporal causados por la borrasca Leonardo: Más de 3.000 evacuados en Cádiz, Jaén y Málaga

La borrasca Leonardo pone en alerta a Andalucía, la preocupación es máxima y ya son más de 3.000 las personas residentes en zonas inundables que han sido desalojadas en las provincias de Cádiz, Jaén y Málaga. Se trata de una evacuación preventiva ante la posible crecida de ríos por las intensas lluvias que se esperan durante esta jornada.

A última hora de la noche de este martes seguía sonando por las calles de diferentes municipios andaluces la alerta. Llueve sobre mojado en Andalucía y se mira con preocupación al cielo, la gente se está preparando para no salir de casa por ello se han vuelto a ver imágenes que se vieron en pandemia. La población ha tomado los supermercados, dejándolos vacíos.

Durante la jornada de este miércoles solo habrá clases en Almería, también en las universidades. Se pide prudencia a "todos los andaluces, vivan donde vivan". En la sierra de Grazalema han caído 31 litros por metro cuadrado en una hora durante esta noche, la tierra no puede absorber más agua. Preocupan sobre todo los ríos y la actual ha sido una madrugada de vigilancia intensa porque los pantanos están al límite y siguen desembalsando agua. El caudal del Guadalete no deja de crecer en algunos puntos, está rozando el máximo histórico.

La UME está prevenida, son ya 250 efectivos echando una mano en desalojos y preparados por si fuera necesaria su intervención. El servicio ferroviario está paralizado y hay muchas carreteras cortadas por el temporal. La recomendación es teletrabajar siempre que se pueda.