Toni Nadal, tras la gesta de Alcaraz en Australia: "Hoy en día los jugadores se rinden antes"

Toni Nadal sigue siendo una de las voces más autorizadas del tenis en España y en el mundo. El exentrenador y tío de Rafa ha analizado la última gesta de Carlos Alcaraz en el Open de Australia y no ha dudado en entrar en la comparación entre su sobrino y Carlos Alcaraz, quien ha logrado este domingo su primer major en Melbourne y séptimo Grand Slam.

"Hoy en día creo que Carlos tiene una ventaja, no lo es mismo jugar contra Djokovic, Murray... hoy en día los jugadores creo que se rinden un poco antes. No le quito ningún mérito a Carlos porque es realmente extraordinario. Yo puedo jugar hasta donde me dejen mis rivales", ha opinado en las Noticias de la Mañana de Antena 3.

"Alcaraz va a llegar donde él quiera"

¿Tiene techo Carlos Alcaraz? El murciano se ha convertido, superando a su sobrino Rafa Nadal, en el jugador más joven de la historia en completar el Career Grand Slam: "Es un jugador completísimo, física, técnica y mentalmente. Lo tiene todo para llegar donde sea. Va a depender también de los rivales que surjan durante todo este proceso. Si te salen más difíciles tienes menos opciones; si te salen más asequibles tendrás más. Va a llegar donde él quiera".

"Ferrero hizo un gran trabajo, pero evidentemente el que juega es Alcaraz"

Y tiene claro que la separación de Alcaraz de su entrenador Juan Carlos Ferrero no le ha afectado para nada en el primer major de la temporada 2026: "Para mí no, creía que no le afectaría. Juan Carlos Ferrero hizo un gran trabajo, pero evidentemente el que juega es Alcaraz y tiene unas condiciones extraordinarias. Entonces no creo que le pudiera trastocar porque el trabajo estaba hecho, no es como un equipo de fútbol que cambias de jugadores y estrategias. Carlos lo tiene todo para conseguir lo que se proponga".

Toni Nadal también ha bromeado sobre la imagen de Novak Djokovic dirigiéndose a su sobrino Rafa en plena final e invitándole a bajar a la Rod Laver Arena para jugar en su lugar: "Creo que no le hubiera ido muy bien a Djokovic si hubiera bajado mi sobrino".

