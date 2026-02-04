Roban en las casas de los futbolistas Cubarsí y Joan García en Barcelona

Los futbolistas del FC Barcelona Pau Cubarsí y Joan García han sufrido dos robos en sus viviendas de Barcelona, según ha informado La Vanguardia. Los asaltos se produjeron los días 30 de diciembre y 10 de enero y están siendo investigados por los Mossos d'Esquadra. En ambos casos, el valor de lo sustraído ronda los 6.000 euros.

El primero de los robos tuvo lugar en el domicilio de Pau Cubarsí mientras el central se encontraba entrenando con el primer equipo tras el regreso de las vacaciones de Navidad. Los ladrones se llevaron un reloj de alta gama.

Menos de dos semanas después, el asalto se produjo en la vivienda de Joan García. El guardameta se encontraba en Arabia Saudí disputando la Supercopa de España cuando los autores del robo accedieron a su casa y sustrajeron varias joyas.

Según el citado medio, a las ocho de la tarde del 10 de enero saltó la alarma del domicilio de Joan García al detectarse la entrada de dos individuos vestidos de negro. Hasta el lugar se desplazaron agentes de la policía local, los Mossos d'Esquadra y una pareja de vigilantes de la empresa de seguridad contratada por el FC Barcelona para proteger a sus jugadores.

La División de Investigación Criminal de los Mossos d'Esquadra se ha hecho cargo de las diligencias. Por el momento, se descarta que ambos robos estén relacionados o que hayan sido cometidos por el mismo grupo de ladrones.

