Zapatero niega haber mediado en el préstamo de 53 millones de euros para Plus Ultra

El que fue presidente del Gobierno entre 2004 y 2011 ha expresado que su labor como asesor viene "conforme a la legalidad".

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en una comparecencia pública. EFE/ Víctor Lerena

Zapatero niega haber mediado en el préstamo de 53 millones de euros para Plus Ultra

Beni López
Publicado:

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, ha negado haber mediado el préstamo de 53 millones de euros que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales concedió a la aerolínea Plus Ultra en 2021.

En sus declaraciones durante la presentación del libro 'Las Huellas de la Transición' en El Ateneo de Madrid, ha rechazado haber ayudado en la mediación del préstamo: "No, ninguna, Cero en absoluto".

El que fue presidente del Gobierno dijo en sus declaraciones delante de los medios de comunicación lo siguiente: "Realizo en mi entidad privada una prestación de servicios. Creo que es un derecho -solo faltaría ¿no?- que ejerzo y que está, como he explicado en medios, absolutamente conforme, como no podía ser, de otra manera, a la legalidad".

Según expone Europa Press, el PP ha solicitado explicaciones al expresidente del Gobierno por un encuentro que mantuvo con el directivo de Plus Ultra, Julio Martínez, detenido en diciembre por la Policía por presunto blanqueo de capitales. Está previsto que los de Feijóo le citen en la comisión de investigación del Senado sobre el 'caso Koldo'.

Zapatero apunta a que hay "esperanza" en Venezuela

Asimismo, el exlíder socialista ha mostrado su confianza en el proceso de cambio por el que está atravesando Venezuela, con Delcy Rodríguez como presidenta encargada. Según Zapatero, vaticina para el país latinoamericano un "cambio positivo" y ha detallado que más adelante se conocerá su labor mediadora para "una posible reconciliación y sustanciación democrática" en Venezuela.

"Mis sensaciones -y hablo con muchísima gente todos los días, con venezolanos en la oposición al Gobierno- es que hay un nuevo momento y una gran esperanza para Venezuela y creo que lo vamos a confirmar en los próximos días, en las próximas semanas", ha añadido.

Zapatero sobre la liberación de presos españoles

Igualmente, ha expresado su satisfacción por conseguir la liberación de presos y que sus familias se reencuentren con ellos. No obstante, ha pedido prudencia para temas tan sensibles. En esta línea, el expresidente ha adelantado que se despejarán algunas de las falsedades divulgadas sobre Venezuela.

Por otro lado, en lo que respecta al archivo de las denuncias contra él por presuntos delitos de narcotráfico y colaboración con el presidente venezolano, Zapatero ha solicitado respeto por los "valores", "los procedimientos" y la transición democrática" del país caribeño y afirma que "le sienta muy mal las insidias, las descalificaciones, las insinuaciones", según recoge Europa Press.

Además, José Luis Rodríguez Zapatero ha adelantado que hay que "contribuir a que esa polarización que algunos intentan mantener viva pues no se encienda más".

