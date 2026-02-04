Óscar Puente se reúne con los sindicatos con el objetivo de intentar frenar la huelga convocada para la semana que viene

El objetivo está claro: frenar la huelga de trenes, para ello el ministro Óscar Puente se reúne este miércoles con los sindicatos.

"Tan pronto los sindicatos han aceptado reunirse con el Ministerio, vamos a celebrar la primera reunión. En concreto, mañana por la mañana se celebrará la primera reunión en la que yo voy a participar", así anunciaba su participación durante su comparecencia en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible del Congreso.

El ministro espera que en esta reunión se dé una solución clara a la preocupación de los trabajadores sobre el futuro del sistema ferroviario, y se mostró convencido de que "es posible evitar la huelga". En cambio, los sindicatos presentes en Renfe se movilizaron este martes ante la sede del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible en Madrid-. Protestan porque los recientes accidentes de tren "no pueden ser considerados como hechos aislados, sino como un síntoma más de la enfermedad crónica que sufre el ferrocarril".

Las preocupaciones de los maquinistas

Según los sindicatos, "los accidentes han generado una profunda preocupación en la plantilla y vuelven a poner de manifiesto la existencia de problemas estructurales en el sector ferroviario que vienen denunciando desde hace tiempo".

La huelga está convocada para los días 9, 10 y 11 de febrero. Estas protestas surgen a raíz de los accidentes de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), para reclamar un cambio estructural que garantice la seguridad y la calidad del sistema ferroviario español, revertir la externalización de servicios a terceras empresas y aumentar las plantillas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.