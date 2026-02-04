El CEO de Telegram alerta a sus usuarios de las "regulaciones peligrosas" de Pedro Sánchez: "Amenazan vuestras libertades en internet"

El martes, el presidente del Gobierno Pedro Sánchez anunció que España prohibiría el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años. Además, también puso en manifiesto una de las medidas que se iba a llevar a cabo: investigar y perseguir a las infracciones hechas tanto por la inteligencia Artificial de 'X', Grok, como de las plataformas de Instagram y TikTok.

Una medida que no le gustó al magnate y CEO de Tesla y Space X, Elon Musk, que llamó al jefe del Ejecutivo español "Pedro el sucio", además de acusarle de ser un "tirano y traidor para el pueblo español".

Un día después, también ha cargado contra estas el dueño de Telegram, Pavel Durov. A través de un comunicado en su red social, ha calificado las medidas del presidente español de "regulaciones peligrosas que amenazan vuestras libertades en internet", refiriéndose a los usuarios de la plataforma. Y ha explicado en cuatro puntos "por qué son una señal de alarma roja para la libertad y expresión de la privacidad".

Sobre prohibir a los menores de 16 años el uso de redes sociales, el dueño de Telegram, considera que esto "establece un precedente para rastrearla identidad" de los usuarios, lo que erosiona el anonimato y abre puertas a la recopilación masiva de datos. "Lo que empieza con los menores podría extenderse a todos, sofocando el debate abierto", subraya.

Fuerza la "sobrecensura"

En cuanto a la responsabilidad personal y penal para los ejecutivos que no eliminen el contenido "ilegal, odioso o perjudicial", Durov asegura que lo que conseguirá Sánchez con esto es forzar "la sobrecensura", lo que provocará que las plataformas borren "cualquier cosa mínimamente controvertida", que silenciará "disidencias políticas, periodismo y opiniones cotidianas". Y, con el fin de persuadir al usuario, le dice que también pueden ser ellos: "Tu voz podría ser la siguiente si desafía el statu quo".

De la tercera medida: Criminalización de la amplificación algorítmica. En esta amplificar contenido "perjudicial" a través de algoritmos será un delito. El dueño de Telegram se pregunta si se tratará de una "exploración libre de ideas", debido a que, según él, "los gobiernos dictarán lo que ves, enterrando opiniones opuestas y creando cámaras de eco controladas por el Estado".

Para suprimir a la oposición

Y finalmente, sobre el seguimiento de la "huella de odio y polarización" donde las plataformas deben monitorear y reportar "como alimentan la division", asegura que "las definiciones vagas de "odio" podrías llevar al gobierno como divisorias", lo que provocaría "cierres o multas". Para Durov puede tratarse de "una herramienta para suprimir a la oposición".

El dueño de Telegram avisa a los usuarios de nuestro país: "Manteneos vigilantes, España. Exigid transparencia y luchad por vuestros derechos". Después de interpretar las medidas de Pedro Sánchez como una forma de que el Estado "vigile bajo el pretexto de "protección"".

Ha dejado claro a sus usuarios que en la plataforma priorizan la privacidad y libertad con un "cifrado fuerte, sin puertas traseras y resistencia al exceso".

Sánchez responde

El presidente del Gobierno ha publicado un mensaje en 'X' tras las críticas del magante, Elon Musk, y el CEO de Telegram, Pavel Durov al anuncio de sus medidas contra la impunidad de las redes sociales: "Deja que los tecno-oligarcas ladren, Sancho, es señal de que cabalgamos".

Puente se lo desinstala

Tras el comunicado del CEO de Telegram, el ministro de Transportes Óscar Puente se ha pronunciado. Argumentando que la red social de Durov nunca fue, para él, "de gran utilidad", ha anunciando que "hoy es un buen día para desinstalar Telegram": "Así que la pérdida es escasa por no decir nula. пока (adiós) Pavel".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.