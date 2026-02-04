Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora

TELEGRAM

El CEO de Telegram alerta a sus usuarios de las "regulaciones peligrosas" de Pedro Sánchez: "Amenazan vuestras libertades en internet"

Ante las nuevas medidas del presidente español, el dueño de Telegram ha mandando un mensaje en su plataforma explicando el "por qué son una señal de alarma roja".

Logo de Telegram junto a una imagen de Pedro S&aacute;nchez

Logo de Telegram junto a una imagen de Pedro SánchezAntena 3 Noticias

Publicidad

Irene Rodríguez
Publicado:

El martes, el presidente del Gobierno Pedro Sánchez anunció que España prohibiría el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años. Además, también puso en manifiesto una de las medidas que se iba a llevar a cabo: investigar y perseguir a las infracciones hechas tanto por la inteligencia Artificial de 'X', Grok, como de las plataformas de Instagram y TikTok.

Una medida que no le gustó al magnate y CEO de Tesla y Space X, Elon Musk, que llamó al jefe del Ejecutivo español "Pedro el sucio", además de acusarle de ser un "tirano y traidor para el pueblo español".

Un día después, también ha cargado contra estas el dueño de Telegram, Pavel Durov. A través de un comunicado en su red social, ha calificado las medidas del presidente español de "regulaciones peligrosas que amenazan vuestras libertades en internet", refiriéndose a los usuarios de la plataforma. Y ha explicado en cuatro puntos "por qué son una señal de alarma roja para la libertad y expresión de la privacidad".

Sobre prohibir a los menores de 16 años el uso de redes sociales, el dueño de Telegram, considera que esto "establece un precedente para rastrearla identidad" de los usuarios, lo que erosiona el anonimato y abre puertas a la recopilación masiva de datos. "Lo que empieza con los menores podría extenderse a todos, sofocando el debate abierto", subraya.

Fuerza la "sobrecensura"

En cuanto a la responsabilidad personal y penal para los ejecutivos que no eliminen el contenido "ilegal, odioso o perjudicial", Durov asegura que lo que conseguirá Sánchez con esto es forzar "la sobrecensura", lo que provocará que las plataformas borren "cualquier cosa mínimamente controvertida", que silenciará "disidencias políticas, periodismo y opiniones cotidianas". Y, con el fin de persuadir al usuario, le dice que también pueden ser ellos: "Tu voz podría ser la siguiente si desafía el statu quo".

De la tercera medida: Criminalización de la amplificación algorítmica. En esta amplificar contenido "perjudicial" a través de algoritmos será un delito. El dueño de Telegram se pregunta si se tratará de una "exploración libre de ideas", debido a que, según él, "los gobiernos dictarán lo que ves, enterrando opiniones opuestas y creando cámaras de eco controladas por el Estado".

Para suprimir a la oposición

Y finalmente, sobre el seguimiento de la "huella de odio y polarización" donde las plataformas deben monitorear y reportar "como alimentan la division", asegura que "las definiciones vagas de "odio" podrías llevar al gobierno como divisorias", lo que provocaría "cierres o multas". Para Durov puede tratarse de "una herramienta para suprimir a la oposición".

El dueño de Telegram avisa a los usuarios de nuestro país: "Manteneos vigilantes, España. Exigid transparencia y luchad por vuestros derechos". Después de interpretar las medidas de Pedro Sánchez como una forma de que el Estado "vigile bajo el pretexto de "protección"".

Ha dejado claro a sus usuarios que en la plataforma priorizan la privacidad y libertad con un "cifrado fuerte, sin puertas traseras y resistencia al exceso".

Sánchez responde

El presidente del Gobierno ha publicado un mensaje en 'X' tras las críticas del magante, Elon Musk, y el CEO de Telegram, Pavel Durov al anuncio de sus medidas contra la impunidad de las redes sociales: "Deja que los tecno-oligarcas ladren, Sancho, es señal de que cabalgamos".

Puente se lo desinstala

Tras el comunicado del CEO de Telegram, el ministro de Transportes Óscar Puente se ha pronunciado. Argumentando que la red social de Durov nunca fue, para él, "de gran utilidad", ha anunciando que "hoy es un buen día para desinstalar Telegram": "Así que la pérdida es escasa por no decir nula. пока (adiós) Pavel".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

El Gobierno incluirá los "deepfakes" como vulneración al derecho al honor

Deepfake de Rosalía

Publicidad

Tecnología

Logo de Telegram junto a una imagen de Pedro Sánchez

El CEO de Telegram alerta a sus usuarios de las "regulaciones peligrosas" de Pedro Sánchez: "Amenazan vuestras libertades en internet"

WhatsApp

Cómo leer los mensajes de WhatsApp sin que se enteren los demás

Robot

Robots que te hacen las tareas de casa: la revolución doméstica ya está aquí

Logotipo de Meta, la compañía de Mark Zuckerberg
Redes sociales

Meta, Youtube y TikTok se enfrentan a un juicio histórico por la posible adicción juvenil a sus plataformas

WhatsApp
WhatsApp

WhatsApp podría incorporar una suscripción de pago: ¿Habrá que pagar por enviar mensajes?

Jóvenes adolescentes usando el móvil
Uso de la tecnología en menores

Los adolescentes españoles pasan más tiempo en las redes sociales que los franceses, los británicos o los estadounidenses

Los jóvenes usan en España las redes sociales una media de 77 minutos al día, con agosto como el mes de mayor consumo. TikTok se mantiene como la red favorita y casi la mitad de los menores, también, ha usado ChatGPT para hacer los deberes o pedir consejo.

El logo de Grok aparece en la pantalla de un smartphone, y al fondo, el logo de la red social 'X'
Redes sociales

La Comisión Europea investiga a la red social X por generar imágenes sexuales deepfake sin consentimiento

Bruselas ha abierto un expediente sancionador también por otros contendidos de Grok, la inteligencia artificial de esta red social.

Adolescentes usando el móvil

La Generación Z reconoce que el scroll infinito en las redes sociales les genera tensión constante

Personas mayores usando el ordenador

La Universitat de València acerca los derechos digitales a las personas mayores

Teléfonos móviles

Una de cada tres mujeres jóvenes sufre acoso digital en España

Publicidad