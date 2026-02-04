El alegato de Guardiola contra la violencia en el mundo: "Matar a miles de personas inocentes me duele"

Pep Guardiola, técnico del Manchester City, se ha pronunciado abiertamente sobre varios de los conflictos que marcan la actualidad internacional y se preguntó por qué, en el momento de mayor avance tecnológico de la humanidad, se sigue recurriendo a la violencia extrema.

El entrenador español abordó cuestiones como el genocidio en Palestina, la guerra de Rusia contra Ucrania y recientes asesinatos ocurridos en Estados Unidos, en unas declaraciones realizadas en rueda de prensa.

"Nunca en la historia de la humanidad hemos tenido la información más clara enfrente de nosotros. El genocidio en Palestina, lo que está pasando en Ucrania, lo que ocurre en Rusia, en todo el mundo, en Sudán, en todos los sitios", apuntó Guardiola, visiblemente afectado por la situación global.

"Me alegro que me preguntes..."

El entrenador del City celebró que se le preguntara por este asunto y reflexionó sobre el silencio que, a su juicio, rodea este tipo de debates: "Me alegro de que me preguntes porque creo que es la primera vez en diez años que un periodista me pregunta de esto. Parece que es que no os lo permiten, no lo sé, pero es que, ¿acaso hay alguien ahí fuera que vea lo que está pasando en el mundo y no esté afectado?".

Guardiola insistió en el impacto emocional que le producen las imágenes diarias de los conflictos: "Ahora podemos verlo todo, antes no. Es algo que me duele. ¿Querer hacer daño a otro país? Me duele, así es como me siento. Matar a miles de personas inocentes me duele. Tengo muchos amigos de diferentes países y defender una idea matando a miles de personas. Lo siento, pero siempre estaré en contra de eso. Siempre. No me puedo imaginar cómo alguien no puede sentirse así. Cuando ves esas imágenes todos los días. Los padres, madres, hijos, sus vidas destruidas y ¿la gente no siente empatía? Lo siento, no lo entiendo".

Reclama ayuda humanitaria

El técnico de Sampedor fue aún más claro al reclamar ayuda humanitaria por encima de cualquier debate ideológico: "No preguntes si está bien o mal, ayudadlos. Son seres humanos. Después podemos discutir, puedes tener una idea u otra, pero cuando la gente se está muriendo tienes que ayudarles. Proteger una vida es lo único que tenemos. Con todos los avances que tenemos, la humanidad está en la mejor posición de siempre en cuanto a posibilidades, podemos llegar a la luna, podemos hacer de todo, pero aún nos matamos, ¿por qué? ¿para qué?".

"Han matado a un enfermero, entre cinco o seis personas, en el suelo, diez disparos, ¿cómo puedes defender eso?"

Guardiola también se refirió a episodios recientes de violencia en Estados Unidos: "Veo las imágenes y me duele, por eso siempre hablaré para que seamos una mejor sociedad. No cambiaré nada, pero siempre lo intentaré. Por mis hijos, por mi familia, por todos vosotros, por vuestras familias también. Mira lo que ha pasado en Estados Unidos, con Renee Good y Alex Pretti. Han matado a un enfermero, entre cinco o seis personas, en el suelo, diez disparos, ¿cómo puedes defender eso?".

En su reflexión final, el entrenador subrayó la necesidad de mejorar como sociedad: "No hay una sociedad perfecta. Yo no lo soy, nadie lo es, pero tienes que trabajar para que esto sea un lugar mejor. Una persona que va a defender a una mujer y es rodeada y asesinada por eso, ¿cómo puedes defender eso? Siempre estaré aquí para hablar contra ello".

Concierto a favor de Palestina

La semana pasada, Guardiola ya había mostrado públicamente su posicionamiento en un concierto benéfico a favor de Palestina celebrado en Barcelona, donde volvió a denunciar el genocidio en la Franja de Gaza: "En esta ciudad en la que hemos hecho tantas cosas, el 'No a la Guerra', la flotilla recientemente, el 'Welcome Refugees', los bombardeos del 38... Y siempre, hoy, como Londres o como París, estamos delante del mundo para demostrar que estamos del lado de los débiles", aseguró en el Palau Sant Jordi.

En aquel acto, el técnico cerró con una reflexión especialmente dura sobre las víctimas más vulnerables: "Estamos con Palestina, y no solo con ellos, con todas las causas. Esto es un manifiesto por Palestina y por toda la humanidad. Cuando veo un niño en estos dos últimos años, por la televisión, grabándose a sí mismo, preguntándose dónde está su madre. Que está derribada bajo las ruinas y él todavía no lo sabe. Siempre reflexiono: '¿Qué deben pensar?'. Pienso que los hemos dejado solos y abandonados. Siempre pienso que nos dicen: '¿Dónde están? Ayúdennos'. Y hasta ahora no lo hemos hecho".

