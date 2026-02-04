Trágico doble asesinato - suicidio en Australia: unos padres matan a sus hijos con espectro autista severo antes de suicidarse

Tragedia en Mosman Park, Australia. El matrimonio de Jarrod Clune y Maiwenna Goasdoue fue encontrado sin vida junto a sus hijos, de 16 y 14 años, y sus tres mascotas, dos perros y un gato, en lo que sería un presunto asesinato-suicidio pactado. "No entren, llamen a la policía", es la nota que habrían dejado en la puerta del domicilio antes de morir, precisa 'DailyMail'.

Fue un asistente social que ayudaba a los menores de manera recurrente debido a que sufrían autismo severo no verbal quien dio la voz de alarma a los servicios de emergencia tras llegar al domicilio en lo que era una visita que habían acordado y no poder comunicarse con la familia.

Cuando los agentes entraron en la casa, se encontraron con que los cuatro miembros de la familia Clune estaban muertos, junto con los dos perros y el gato de la familia. Los cuerpos se localizaron en diferentes partes de la casa y la policía indicó que las muertes no fueron de naturaleza violenta y que no se utilizaron armas.

La Policía investiga un asesinato suicidio

La detective de homicidios Jessica Securo dijo el viernes, recoge 'Daily Mail', "aunque esta investigación está en sus primeras etapas, la policía está investigando este asunto como un asesinato-suicidio".

Poco más tarde, se encontró una segunda nota, que se cree que es una carta, y que ayudó a los investigadores a concluir que la tragedia fue un doble asesinato-suicidio. Aparentemente, el mensaje describía los planes para las finanzas de la familia y sugería que los padres decidieron conjuntamente terminar con sus vidas y las vidas de sus hijos.

La Policía no ha confirmado todavía cómo murió la familia, pero hay imágenes tomadas con drones sobre la propiedad que parecen mostrar lo que parecen manchas de sangre en la parte trasera de la casa, a metros de sábanas colgadas para secarse en un tendedero.

"Este incidente continúa bajo investigación y no se pueden proporcionar más comentarios en este momento", zanjó el representante de Policía.

La familia habría perdido la financiación del Gobierno

La Policía señaló que los informes sugerían que la familia habría perdido la financiación del Gobierno para apoyar la discapacidad de uno de los niños. Una amiga cercana señaló al Daily Mail que la pareja se sentía cada vez más aislada y sin el apoyo de sus amigos y familiares, a lo que añadió que los diagnósticos de los niños podrían hacer que la vida sea "difícil y muy desafiante".

Refiriéndose al Plan Nacional de Seguro de Discapacidad (NDIS), agregó: "A menudo se sentían aislados, sin apoyo y abandonados por sus familiares, amigos, servicios de apoyo, escuelas, el NDIS, el sistema de salud y la comunidad en general", dijo.

