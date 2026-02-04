Lindsey Vonn buscará el oro en los Juegos Olímpicos de Invierno con el ligamento cruzado anterior roto

La esquiadora estadounidense Lindsey Vonn confirmó este martes que sufre una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, aunque defendió que hará "todo lo posible" por competir en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina D'Ampezzo 2026 que arrancan este sábado.

"Tenía el presentimiento de que era grave, pero mantuve la esperanza hasta que vi la resonancia. Pero no he llorado"

La deportista, de 41 años, sufrió una caída durante el descenso de Crans-Montana y tuvo que ser evacuada en helicóptero: "Tenía el presentimiento de que era grave, pero mantuve la esperanza hasta que vi la resonancia. Pero no he llorado. Me rompí completamente el ligamento cruzado anterior. También tengo un edema óseo y daño en el menisco, aunque esto es de antes del accidente. Hoy ya fui a esquiar", explicó en rueda de prensa desde Milán.

Pese a la gravedad de la lesión, Vonn no cierra la puerta a participar en los Juegos: "Haré todo lo posible por estar en la puerta de salida", afirmó la esquiadora, que ha sufrido numerosas lesiones graves a lo largo de su carrera y que la temporada pasada regresó a la competición con una rodilla izquierda parcialmente artificial.

"Tengo que ser muy diligente con todo lo que hacemos... Ya veremos cómo aguanta, llegaré tan lejos como pueda", abundó.

El accidente reduce sus opciones

La campeona olímpica admitió que el accidente ha reducido sus opciones, pero mantiene la esperanza: "Sé cuáles eran mis posibilidades antes del accidente y sé que no son las mismas hoy. Pero sé que todavía hay una, y mientras la haya, lo intentaré. Con la ayuda de una rodillera, estoy segura de que puedo competir", señaló.

Vonn es consciente de lo excepcional del momento que vive. Está a una semana de lo que "nunca" pensó que "fuera posible". "Es la guinda del pastel y una oportunidad increíble para cerrar mi carrera. No quiero tener ningún remordimiento. Estoy aquí y lo intentaré mientras tenga la capacidad", apostilló la medallista de oro olímpica en descenso en 2010.

Ya tiene una rodilla de titanio

Vonn anunció de este modo su intención de competir en las pruebas olímpicas de Cortina d'Ampezzo durante una rueda de prensa celebrada en el estadio olímpico de curling de la localidad italiana. La estadounidense, que ya tiene una rodilla izquierda de titanio, está viviendo una segunda etapa deportiva tan sorprendente como exitosa tras regresar a la competición la pasada temporada, después de cinco años retirada.

"Quiero hacer el descenso del próximo domingo y el supergigante (del jueves 12); y no descarto hacer la combinada (por parejas). Hoy fui a esquiar, con una rodillera. Mi rodilla estaba estable y tengo confianza en que puedo competir", explicó este martes Vonn, Premio Princesa de Asturias de los Deportes en 2019, galardón que recibió tras haberlo ganado todo antes de su retirada.

Histórica victoria en la Copa del Mundo

A sus 41 años, la esquiadora se convirtió esta temporada en la ganadora más veterana de la historia de la Copa del Mundo. Siete campañas después de su último podio, volvió a subirse a uno al acabar segunda en el supergigante de Sun Valley, en Estados Unidos, confirmando que su regreso no era testimonial.

Nacida en St. Paul (Minnesota), Vonn es campeona olímpica de descenso desde Vancouver 2010 y doble campeona mundial desde Val d’Isère 2009. En total, suma once medallas en grandes campeonatos y está firmando un curso sobresaliente, con siete podios y dos victorias en la Copa del Mundo, en los descensos de St. Moritz y Zauchensee.

Con esos triunfos elevó a 84 su número de victorias en la Copa del Mundo -45 de ellas en descenso-, una cifra que solo superan el sueco Ingemar Stenmark(86) y su compatriota Mikaela Shiffrin (108).

Líder de la Copa del Mundo de descenso y tercera en la clasificación de supergigante, Vonn apunta ahora, si su rodilla responde, a luchar por lo más alto en Cortina d'Ampezzo, una de sus estaciones fetiche y la segunda en la que más éxitos ha celebrado, solo por detrás de Lake Louise.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.