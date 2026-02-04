Sorteo semifinales de la Copa del Rey 2025 - 2026: Horario, clubes clasificados y dónde verlo en directo

La Copa del Rey 2025 - 2026 afrontará los días 10 - 12 de febrero y 3 - 5 de marzo la última ronda antes de la gran final en Sevilla. Cuatro clubes se enfrentarán a doble partido en las semifinales del torneo copero tras la disputa de los cuartos de final. La Ciudad del Fútbol de Las Rozas albergará, como ya es tradición, el sorteo de las semifinales de la Copa del Rey 2025 - 2026.

El sorteo de semifinales de la Copa del Rey 2025 - 2026 será puro, es decir, sin ningún condicionante y con cuatro equipos de primera división. El Albacete, único club de segunda división que seguía en liza, quedó eliminado el pasado martes tras perder (1-2) ante el Barcelona en el Carlos Belmonte. El actual campeón es, de momento, el único equipo clasificado para las semifinales de la Copa del Rey. Los otros tres semifinalistas saldrán de las eliminatorias Valencia - Athletic, Deportivo Alavés - Real Sociedad y Real Betis - Atlético de Madrid.

La RFEF ha informado que el sorteo de semifinales de la Copa del Rey de este viernes 6 de febrero coincidirá también con el sorteo de semifinales de la Copa de la Reina.

"Las dos grandes competiciones por eliminatorias del fútbol español se hermanarán el próximo viernes 6 de febrero con motivo de su sorteo para las semifinales. A partir de las 13:00 horas en horario peninsular español, la Copa de la Reina Iberdrola y la Copa del Rey Mapfre conocerán sus últimos emparejamientos antes de sendas finales en la única ronda de la temporada futbolística que se disputa a ida y vuelta", informa la RFEF.

Resultados y calendario de los cuartos de final de la Copa del Rey

Albacete 1-2 Barcelona

Valencia - Athletic (4 de febrero | 21:00 horas)

Alavés - Real Sociedad (4 de febrero | 21:00 horas)

Real Betis - Atlético de Madrid (5 de febrero | 21:00 horas)

Resultados y calendario de los cuartos de final de la Copa de la Reina

Atlético de Madrid - Athletic (4 de febrero | 18:45 horas)

Madrid CFF - Costa Adeje Tenerife (4 de febrero | 19:00 horas)

Real Sociedad - FC Levante Badalona (5 de febrero | 19:00 horas)

Real Madrid CF - FC Barcelona (5 de febrero | 21:00 horas)

Equipos clasificados para las semifinales de la Copa del Rey

El Barcelona es el único equipo que está clasificado para las semifinales de la Copa del Rey 2025 - 2026, tras imponerse al Albacete (1-2) en el Carlos Belmonte.

Los otros tres semifinalistas saldrán de las eliminatorias Valencia - Athletic, Deportivo Alavés - Real Sociedad y Real Betis - Atlético de Madrid.

Horario y dónde ver el sorteo de semifinales de la Copa del Rey 2025 - 2026

El sorteo de semifinales de la Copa del Rey 2025 - 2026 se celebrará el viernes 6 de febrero a las 13:00 horas (horario peninsular) en salón Luis Aragonés de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

El sorteo de semifinales de la Copa del Rey 2025 - 2026 se podrá seguir en directo en la página web de Antena 3 Deportes, con todas las eliminatorias, emparejamientos y la última hora de la competición.

Calendario Copa del Rey 2025 - 26