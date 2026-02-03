El Consejo de Ministros podría aprobar hoy un nuevo decreto para revalorizar las pensiones

El Gobierno cede y troceará el decreto que recoge la revalorización de las pensiones y esta jornada podría aprobarse en el Consejo de Ministros. La duda es en qué ocurrirá con las medidas antidesahucios que exigen desde la izquierda pero que PNV y Junts piden modificar.

Fuentes de Moncloa han confirmado que se traba en diferentes textos para lograr la mayoría parlamentaria, no se descarta aprobar un decreto específico en el que solo se vote la subida de las pensiones, algo a lo que Sumar ya no se opondría.

En un acto electoral en Aragón este fin de semana Pedro Sánchez aseguraba reiteradamente que "las pensiones se van a revalorizar sí o sí, con o sin el PP". Tratan de ganar tiempo para las negociaciones que se aceleran.

Sumar se ha abierto a trocear el decreto siempre que se aprueben a la vez en el Consejo de Ministros tanto los textos de revalorización de las pensiones como el del escudo social y haya un acuerdo sobre todo con Junts, para que no decaiga la prórroga de la prohibición de desahucios a familias vulnerables.

"Nuestra línea es que tienen que ir todas las medidas. Lo importante no es tanto el cómo, sino el qué. Tienen que ir todas y nosotros lo que no vamos a permitir es que se deje caer la medida de la suspensión de los desahucios", ha manifestado Ernest Urtasum.

La postura del PNV pasa por rechazar el decreto ómnibus si el texto no exime a los propietarios con una vivienda en alquiler de la prohibición de desahucios a personas vulnerables. El PNV votó a favor de la convalidación de ese decreto, pero también se mostró muy crítico por incluir el texto medidas de diferente índole.

El PP, por su parte, ha indicado que su partido solo apoyará la subida de las pensiones si va "en solitario" y no en un decreto 'ómnibus'. "Le pedimos al PSOE que deje de tomar a los jubilados como rehenes para mantenerse en el poder".

