Djokovic asegura tener "buena relación con Federer y Nadal" pese al debate sobre el futuro de Chris Kermode

El tenista número uno del ranking ATP, Novak Djokovic, ha asegurado que tiene "buena relación" con el suizo Roger Federer y con el español Rafa Nadal pese a sus discrepancias respecto a la figura de Chris Kermode, actual máximo dirigente de la ATP que dejará su cargo cuando termine esta temporada.

El de Belgrado preside el Comité de Jugadores que votó en contra de la continuidad del británico, mientras que el de Basilea y el de Manacor eran más partidarios de que siguiese o de que se tratase algo más el tema. En este escenario, 'Nole' rechazó la petición del Federer de reunirse en Indian Wells para hablar del asunto, pero no quiere que el asunto genere tensión en el circuito.

"No es necesario que creéis ninguna tensión entre nosotros. Al contrario, tengo una buena relación con ambos", aseguró Djokovic a los medios desde Miami, donde va a disputar el segundo Masters 1.000 de la temporada. "He visto a Roger en la ceremonia de inauguración cortando la cinta en el centro de la pista. Tuvimos una pequeña charla, pero no hubo tiempo para hablar de temas políticos", añadió.

En este sentido, Djokovic recordó que fueron los tres tenistas del Comité ATP los que votaron en contra de Kermode y que el organismo que él preside sólo participó en el debate. "El Consejo de Jugadores es solo una parte de la estructura, no formamos parte de la Junta Directiva ni decidimos nada que se vote más adelante", advirtió.

"Estamos en un proceso de consulta y colaboración con nuestros representantes del Comité de Jugadores. Los miembros de la Junta son los que votan sobre lo que creen que es apropiado para el lado de los jugadores", añadió.

No obstante, cree que tendrán tiempo para hablar de esta situación "en los próximos días". "Federer y Nadal han sido iconos en nuestro deporte durante muchos años y su opinión es extremadamente importante para todos", manifestó el serbio.

"Si quieren estar activos y ser parte del Consejo, de forma oficial o no oficial, creo que serían buenas noticias para nosotros", aseguró el actual número uno del mundo, que busca sumar su séptimo título en Miami.

Por su parte, Federer fue claro al respecto. "Ya se han decidido muchas cosas, así que veremos si esta semana sucede o no, pero no nos estamos persiguiendo el uno al otro en este momento. Si sucede, sucede", indicó.