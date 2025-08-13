Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Alcaraz bromea con el calor de Cincinnati: "Soy de Murcia, estoy acostumbrado"

El murciano se clasificó para los octavos del Masters 1.000 tras vencer al serbio Hamad Medjedovic en un duelo marcado por las altas temperaturas.

Carlos Alcaraz en el Masters 1.000 de Cincinnati

Carlos Alcaraz en el Masters 1.000 de CincinnatiReuters

Carlos Alcaraz selló este martes su pase a los octavos de final del Masters 1.000 de Cincinnati y lo hizo con una sonrisa pese al calor sofocante que azota el torneo: "A veces los tenistas (con el calor) solo nos enfocamos en nosotros mismos. Simplemente pensamos que estamos teniendo problemas con el calor y con el sol y te sientes mal… Y a veces te olvidas del rival, que también está teniendo problemas o incluso más problemas que tú", explicó en una entrevista con Tennis Channel.

"Yo intento pensar en el rival también y en tratar de convertirlo en una batalla, que sea duro. Yo soy de Murcia y en Murcia hace mucho calor en el verano (sonríe). Así que intento decirme que tengo que acostumbrarme (al calor de Cincinnati) porque estoy acostumbrado (al calor de Murcia). Intento que no me afecte a mí y a mi juego", abundó el de El Palmar.

Rinderknech se retiró por un golpe de calor

Las altas temperaturas, especialmente en los partidos de la tarde, han condicionado los últimos días de competición. El francés Arthur Rinderknech se retiró el lunes por un golpe de calor ante el canadiense Felix Auger-Aliassime y este martes el argentino Francisco Comesaña necesitó atención médica en su duelo frente al estadounidense Reilly Opelka, aunque pudo continuar y ganar.

32 grados y un 54% de humedad

En el caso de Alcaraz, el número 2 del mundo saltó a la pista pasadas las 15:00 horas, con 32 grados y un 54% de humedad; con más oficio que brillo, el murciano tumbó al serbio Hamad Medjedovic por 6-4 y 6-4 en una hora y 34 minutos. Tras un estreno irregular ante el bosnio Damir Dzumhur, Carlitos ofreció ante Medjedovic, número 72 del ranking, un juego de claroscuros: firme y solvente en algunos tramos, pero con fases más titubeantes.

Luca Nardi, próximo rival en octavos

Con este triunfo, Alcaraz alcanzó las 50 victorias en la temporada (50-6) y encadenó su decimotercer triunfo consecutivo en torneos ATP 1.000, tras sus títulos en Montecarlo y Roma. En Cincinnati, donde fue subcampeón en 2023 y regresa a la competición tras Wimbledon, se medirá en octavos al italiano Luca Nardi, número 98 del mundo, que avanzó por la retirada del checo Jakub Mensik (n.17).

