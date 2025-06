Carlos Alcaraz y la final de Roland Garros: "Honestamente, hablando conmigo mismo, voy a decir que fue..."

Una semana después de la ya legendaria e histórica final de Ronald Garros ante Jannik Sinner, Carlos Alcaraz afronta la gira de hierba, con Queen's y Wimbledon en el horizonte. El murciano, tras desconectar durante unos días en Ibiza, afronta un nuevo reto con el objetivo de defender su corona en el All England Club y tratar de sumar su tercer título en Wimbledon (ganó en 2023 y 2024) y el que sería sexto grand slam de su carrera. El reto vuelve a ser mayúsculo para el fenómeno de El Palmar: solo Borg logró ganar Roland Garros y Wimbledon en dos temporadas consecutivas, la leyenda sueca lo hizo en tres (1978, 1979 y 1980).

El tenista español debutará este martes ante Alejandro Davidovich en Queen's, pero aún está muy fresca en la memoria de todos su increíble remontada ante Sinner en la final de Roland Garros. Carlos Alcaraz se ha sincerado respecto aquel partido que se extendió en cinco sets y cinco horas y 29 minutos de batalla.

"Honestamente, pienso que no puedo alcanzar un nivel mejor que aquel. Pienso que el nivel de la final por parte de ambos fue muy muy alto. Pero honestamente, hablando conmigo mismo, voy a decir que fue el mejor partido que he jugado nunca. Ese es el nivel al que jugué", admite Carlos Alcaraz.

El murciano, que puede recortarle 450 puntos en el ránking a Sinner esta semana, aseguró que tiene una relación de amistad con el de San Cándido y que está seguro que el italiano va a regresar "con más fuerzas y más ilusión que nunca".

"No he estado en contacto con él después de la final. Somos amigos, nos llevamos bien, pero no somos amigos cercanos. Lo bueno del tenis es que los torneos importantes siempre están ahí, hay poco tiempo para desconectar, ya tienes una nueva oportunidad a la vuelta de la esquina. Sé que él va a volver con más fuerzas y más ilusión que nunca. Va a ser uno de los candidatos para llegar a la final y ganar el torneo", indicó Alcaraz.

El jugador de El Palmar también habló sobre el cara a cara (8-4) ante el número 1 del mundo, al que ha derrotado en los últimos cinco partidos.

"No lo sé si tengo ventaja mental o no. Depende de la derrota, te cuesta más asimilarla que otras. Eso me ha pasado a mí, pero sé de la capacidad que tiene Jannik, que va a volver más fuerte, va a aprender de la situación y lo vamos a ver compitiendo para lo mejor como siempre hace. No considero que tenga ventaja mentalmente con él", indicó Alcaraz.

El brutal registro de Alcaraz sobre hierba

Pese a que la mayoría de expertos coinciden en señalar que la tierra batida es la mejor superficie para el tenis de Carlos Alaraz, sus números sobre hierba señalan que el murciano es un jugador temible sobre pasto: 24 triunfos y tres derrotas en esta superficie. Y es que el español acumula seis victorias y una derrota en Queen's, y 18 triunfos en Wimbledon, donde solo ha sufrido dos derrotas y ha ganado el títulos en las dos últimas temporadas.

Solo Jannik Sinner (2022) y Daniil Medvedev (2021) han sido capaces de derrotar al murciano en el All England Club. Jack Draper fue el otro tenista capaz de ganar a Carlitos en hierba, lo hizo en la segunda ronda de Queen's del año pasado.

El camino de Carlos Alcaraz en Queen's

Carlos Alcaraz debutará en el ATP500 de Queen's este martes ante Alejandro Davidovich. El cara a cara refleja un 2-0 a favor del murciano: semifinales del Másters de Montecarlo 2025 y cuartos de final del Conde de Godó 2023.

Su segundo rival saldría del choque entre el mallorquín Jaume Munar y el australiano Jordan Thompson mientras que en unos hipotéticos cuartos de final su adversario podría ser el estadounidense Ben Shelton. En unas posibles semifinales esperaría Holger Rune y en la final el británico Jack Draper o el estadounidense Taylor Fritz.

Respecto a Wimbledon, del 30 de junio al 13 de julio, Carlos Alcaraz y Jannik Sinner acudirán como números 2 y 1 del mundo, por lo que solo podrían cruzarse en una hipotética final.

