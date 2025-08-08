Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Tenis
Baloncesto
Fútbol
Motor
Ciclismo
Deportes

Tenis

Ben Shelton consigue su primer Masters 1.000 tras coronarse en Toronto

El estadounidense venció al ruso en una apretada final que se decidió en el tie-break.

Ben Shelton levantando el trofeo del Abierto

Ben Shelton levantando el trofeo del AbiertoGetty

Publicidad

Daniel Caballero
Publicado:

El estadounidense Ben Shelton ganó este jueves su primer Masters 1000 al vencer en la final del torneo de Toronto al ruso Karen Khachanov por 6-7(5), 6-4 y 7-6(3). Shelton, de 22 años y ahora número 6 del mundo, según el ranking ATP, se convierte en el estadounidense más joven en ganar un Masters 1000 desde que en 2004 Andy Roddick se hizo con el torneo de Miami con 21 años.

En un partido muy igualado que se prolongó durante dos horas y 47 minutos, Shelton aprovechó su saque, que alcanzó 224 kilómetros por hora, para salir de los aprietos en los que le colocó Khachanov. En el primer set, el jugador ruso fue el primero en conseguir una rotura de servicio, lo que le permitió colocarse con un 5-3 por delante. Pero Shelton fue capaz de igualar el marcador en el décimo juego y forzar el 'tie-break' que cayó finalmente en favor de Khachanov.

El segundo set empezó con la misma tónica de igualdad hasta que en el quinto juego, con el marcador 2-2, un fallo del sistema automático 'ojo de halcón' que ha sustituido a los jueces de línea provocó un parón. En dos ocasiones, Shelton ofreció a Khachanov repetir su primer saque porque el sistema, que ha fallado en numerosas ocasiones durante el torneo, no avisó de que la pelota había rebasado las líneas.

Con 4-4 y el servicio, Khachanov perdió su saque y Shelton se adjudicó el set para empatar el partido. En el tercer y último set, ninguno de los dos jugadores fue capaz de romper el servicio de su contrincante, lo que forzó el 'tie-break' para decidir el ganador del torneo. Khachanov perdió su primer servicio y Shelton mantuvo el suyo, lo que puso al estadounidense con un 3-0 en el desempate.

El jugador ruso no fue capaz de romper el saque a Shelton y perdió un servicio más para terminar el 'tie-break' con un 3-7 en contra. Tras el partido, Shelton alabó el nivel de juego de Khachanov, que el miércoles derrotó al número 3 del mundo, y cabeza de serie del torneo, Alexander Zverev para llegar a la final. "Ha sido una semana increíble. He visto muchos de tus partidos y el nivel al que has jugado es realmente elevado. La forma en que golpeaste la pelota esta noche no es algo que mucha gente pueda hacer", afirmó Shelton. "Tengo suerte de salir de aquí con una victoria", añadió: "Estuve a la altura en los momentos decisivos, perseveré, fui resiliente. Todas las cualidades que me gusta ver en mí mismo".

Por su parte, Khachanov reconoció el cansancio. "He jugado seis horas de tenis en los dos últimos días. Así que estoy un poco cansado", dijo el jugador ruso con una sonrisa. "Ben, felicidades a ti y tu equipo. Recuerdo que tuve una conversación con tu padre, hace tres o cuatro años en Cincinnati. Le dije que habías ganado a Casper Ruud en la universidad y que deberías intentar jugar profesionalmente. Para ser honesto, no tendría que haberme hecho caso", bromeó.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

España gana el oro en el europeo Sub-16 de Horseball

Horseball

Publicidad

Deportes

Carlos Alcaraz con España en la Copa Davis

Alcaraz y Davidovich jugarán la Copa Davis contra Dinamarca en septiembre

Iñigo Martínez con la Copa del Rey

Iñigo Martínez se despide de sus compañeros antes de poner rumbo al Al-Nassr

Estadio Ramón Sánchez Pizjuán

Cuatro detenidos por el asalto a la ciudad deportiva del Sevilla

Ben Shelton levantando el trofeo del Abierto
Tenis

Ben Shelton consigue su primer Masters 1.000 tras coronarse en Toronto

Carlos Alcaraz entrenando
Tenis

¿Cuándo juega Carlos Alcaraz el Masters 1000 de Cincinnati? Horario y dónde se juega

Pedro García, utillero del Molinense
Fútbol

De las críticas a la fama: el utillero del Molinense que ha conquistado al mundo del fútbol

El club recibió miles de comentarios en la publicación de la renovación del utillero.

Imagen del Balón de Oro
Balón de Oro 2025

Balón de Oro 2025: hasta 9 españoles nominados

La edición pasada España ganó un doblete histórico con Rodri y Aitana Bonmatí.

Ter Stegen en una foto de archivo

Ter Stegen se planta: ni se marchará del Barça ni firmará el parte médico

La pelea entre los jugadores de Como y Betis

VIDEO: El amistoso entre Betis y Como termina con una tangana a puñetazo limpio

Balón de la NFL

ESPN adquiere los derechos de la NFL en un histórico acuerdo

Publicidad