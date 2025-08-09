Alcaraz se enfrentará a Dzumhur en su debut en Cincinnati

Carlos Alcaraz ya sabe quién será su rival en su debut en el Másters 1.000 de Cincinnati, Damir Dzumhur. El bosnio volverá a verse las caras con el de El Palmar tras su duelo en Roland Garros, partido que ganó el murciano por 6-1. 6-3, 4-6 y 6-4 tras superar las distracciones del tercer set. Esta vez, será la primera vez que compitan sobre pista dura.

Dzumhur llega al choque tras vencer al italiano Mattia Bellucci en un partido que se llevó tras un doble tie-break: 7-6(7) y 7-6(4) en dos horas y 23 minutos. Ahora se enfrentará a un Carlos Alcaraz al que todavía no se le ha podido ver en pista dura, ya que no estuvo en el Masters 1.000 de Canadá. Tras un mes alejado de las pistas, el murciano vuelve recuperado de la fatiga acumulada tras su derrota en la final de Wimbledon ante Jannik Sinner con la mente puesta en conquistar el Masters 1.000 de Cincinnati por primera vez en su carrera.

De la guerra en Bosnia al Tenis

Damir Dzumhur nació en Sarajevo en mitad de la guerra. Su madre logró llegar al hospital entre bombardeos y disparos de francotiradores para dar a luz, el 20 de mayo de 1992. Cinco años después comenzó a jugar al tenis. Fue recogepelotas en el Challenger de Sarajevo y tras ganar los títulos de Moscú y San Petersburgo (2017) y Antalya (2018) alcanzó su mejor posición en el ranking ATP: el puesto 23.

Pasado como actor

Admirador de Patrick Rafter y Roger Federer, en su adolescencia hizo sus pinitos en la mundo de la interpretación. Logró un papel como actor secundario en la película Grbavica (galardonada con el Oso de Oro en el Festival Internacional de Cine de Berlín de 2006). Al año siguiente también se le puedo ver en el film Morderischer Frieden. Su nombre en la cinta era Durcan. “La primera vez que gané dinero fue como actor”. Ahora suma casi seis millones de dólares en premios dentro del circuito masculino.

