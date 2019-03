Rafa Nadal: "Me ha decepcionado que nadie me llamara para decirme que Kermode no sigue"

El tenista balear, después de ganar cómodamente en su debut en Indian Wells se refirió al tema de Chris Kermode, el ya expresidente de la ATP.

Nadal se mostró decepcionado con la marcha de Kermode y no entiende por qué no fue informado: "Me ha decepcionado mucho que nadie se dignara a llamarme para informarme de esto, de cuál es la verdadera razón por la que Chris no estará más con nosotros".

La decisión fue tomada por el Consejo de Jugadores, presidido por Novak Djokovic desde 2016: "Los jugadores que están en el Consejo nos representan a todos y para tomar una decisión como esta deben hablar con todos. Si hay muchos jugadores en la misma situación que yo, es probable que el Consejo no hiciera bien su trabajo", apunta Nadal.

El número uno del mundo, Novak Djokovic, habló con Nadal y Federer hace unos meses pero en ningún momento se habló sobre la decisión de destituir a Kermode. Dentro del Consejo de Jugadores había algunos que querían la destitución de Kermode, sin embargo otros estaban en contra, y al parecer no se contó con ellos.

Por ejemplo, Stanislas Wawrinka también habló sobre esto después de ganar a Evans en 1º ronda de Indian Wells: "Estoy muy triste y decepcionado por esto. Si miras lo que Chris ha logrado para el tenis, para cada jugador, para cada aficionado, para todos los que están alrededor del tenis, ha sido increíble .