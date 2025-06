La pionera Sara Errani: gana Roland Garros en dobles y mixto... y después debuta en el major de Roma en pádel

El pádel sigue en auge, y como suele decirse, el que juega bien al tenis tiene más fácil el acceso a este deporte, y no es raro encontrar personas que dominen ambas disciplinas. Pero hacer ambas de forma profesional es algo que de momento solo está al alcance de Sara Errani, una de las más experimentadas del circuito y mejores doblistas del tenis mundial. Antena 3 Deportes ha estado con ella.

La italiana, a sus 38 años, es ocho veces campeona de Grand Slam (seis en dobles femenino y dos en dobles mixtos), además de un reciente oro olímpico en París 2024 junto a su compatriota Andrea Vavassori. En el aspecto individual llegó a disputar la final de Roland Garros 2012, donde perdió ante la rusa María Sharapova.

No obstante, lo más llamativo de todo es que Errani, que habla un perfecto español al residir en Valencia más de la mitad de su vida, se decidió a compaginar recientemente los dos circuitos profesionales, el de la ATP (tenis) y el Premier Padel (pádel). La italiana lo hizo hace apenas unos días cuando salió campeona de Roland Garros en mixto (Vavassori) y en dobles femenino (Paolini) y apenas unas horas después (martes) cumplió su sueño de debutar en el Major de Italia en Premier Padel junto a su compañera Giulia Del Pozzo. Ambas perdieron en su debut pero la italiana se quitó el gusanillo y asegura que ama este deporte.

"Estoy encantada, estaba ilusionada con venir a Roma, aunque sí que quedó un poco justo todo...", empieza diciendo antes de repasar su gesta en el major parisino: "No me esperaba para nada ganar los dos (ganar Roland Garros en dobles y mixto), ha sido espectacular". Es tenista profesional desde hace 20 años pero ahora, rozando los 40, en vez de descansar prefiere seguir sumando horas y experiencias a la mochila, por eso lleva tiempo jugando al pádel: "Juego casi todos los días, y a los torneos de tenis suelo llevarme la pala. Me ayuda para el tenis, me fa físico, me da mano... En vez de irme de vacaciones juego un torneo de pádel... aunque en algún momento tendré que descansar. Me gustaría jugar más al pádel, ya veremos si se da en el futuro", nos cuenta Sara Errani.

Fue campeona en los Juegos de París y ahora desea que el pádel también sea olímpico: "Lo estoy deseando, me gustaría mucho". Ayudaría mucho que tenistas de la talla de Alcaraz dieran sus primeros pasos: "Por qué no... tiene la mano y la inteligencia para mejorar".

