El aplaudido gesto de Mario Hezonja con la familia de Mircea Spiridon, fallecido en el incendio de Tres Cantos

El jugador del Real Madrid de baloncesto Mario Hezonja ha mostrado su solidaridad con la familia de Mircea Spiridon, fallecido tras resultar herido en el incendio de Tres Cantos cuando ayudaba a rescatar caballos de la hípica en la que colaboraba. El croata ha realizado una donación de 1.000 euros en la campaña de Gofundme destinada a cubrir los gastos del funeral y la repatriación del cuerpo a Tulcea (Rumanía), donde vive la madre de la víctima.

"Como propietario de caballos y de un establo, me deja absolutamente sin palabras tu valentía y tus acciones desinteresadas. Eres la viva imagen de lo que significa ser un hombre y un verdadero héroe. DEP", escribió Hezonja en la página web tras realizar su aportación. Y es que, en medio del caos y las llamas, Mircea no pensó en sí mismo, sino que corrió para intentar salvar a los caballos acudiendo a la llamada de auxilio del dueño del rancho. Ese acto de valentía y amor le costó la vida.

El alero madridista, que también solicitó a través de sus redes sociales el contacto de la hípica, hizo un llamamiento para que la iniciativa llegase a más personas: "¡Muchísimas gracias a toda la gente que habéis respondido tan rápido! ¡Todo lo que podéis ayudar os lo agradezco de corazón!", señaló, compartiendo el enlace de la campaña.

La colecta, cuyo objetivo inicial era de 22.000 euros, se cerró finalmente con 30.741 euros recaudados. Según explican desde Gofundme, el dinero extra "se destinará íntegramente a ayudar a la familia en otros gastos urgentes y necesarios". "El beneficiario directo de la campaña es Mario Spiridon, hijo de Mircea", apunta María Requejo, vecina de Tres Cantos y amiga de la familia que ha organizado la colecta.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com