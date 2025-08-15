Una persecución a un motorista en Matalascañas acaba con una sanción de 14 puntos

Una mañana de lo más normal en Matalascañas, Huelva, se vio empañada por la huida de un motorista el cual no se detuvo en una inspección rutinaria de las autoridades. Agentes de la Policía Local de Almonte se vieron obligados a comenzar una persecución, a gran velocidad, sobre las callas de la localidad onubense.

El conductor se dio a la fuga ante las claras órdenes de las autoridades de detenerse. Este seguimiento se dio por más de tres kilómetros hasta llegar a alcanzarlo. Los hechos ocurrieron la pasada madrugada del 14 de agosto y han puesto encima de la mesa un debate sobre el riesgo de cometer infracciones de ese tipo.

Una perfecta coordinación

La operación policial se llevó a cabo por un modus operandi preciso y con una coordinación perfecta para poder parar al motorista. Una vez retenido y bajo la custodia de las autoridades, se le informó sobre las varias infracciones que había causado. El resultado fue la pérdida de 14 puntos del permiso de conducir, una de las multas más drásticas por las normativas de tráfico, junto a la penalización económica.

La Plataforma de Policía Local de Almonte ha difundido un vídeo del momento en el que los agentes consiguieron detener al fugitivo, unas imágenes que muestran la gran labor de las autoridades, pero no solo por su perseverancia, sino como una herramienta, una forma para educar y hacer ver los peligros de una conducción temeraria.

Esta persecución da importancia a la vigilancia y control de carreteras, especialmente en zonas que son muy turísticas, como es el caso de Matalascañas, uno de los destinos costeros favoritos por andaluces y extremeños.

