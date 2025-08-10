Alcaraz supera a Dzumhur en su estreno en el Masters 1.000 de Cincinnati

Carlos Alcaraz ha vuelto a las pistas tras 28 días sin competir después de disputar la final de Wimbledon, donde cayó ante el número 1 Jannik Sinner. En su vuelta, se ha enfrentado al bosnio Damir Dzumhur en la segunda ronda del Masters 1.000 de Cincinnati.

El español se impuso en tres sets (6-1; 2-6; 6-3), sufriendo más de lo esperado y llegando a perder el segundo, después de una primera manga en la que arrasó por completo. Sin embargo, enfrente tenía a un tenista que ya sabía lo que era poner en aprietos al murciano, le complicó la vida en la tercera ronda del pasado Roland Garros y este domingo, el partido ha seguido la misma tónica.

En tan solo 29 minutos, el de El Palmar se llevó el primer set sin apenas sudar, con grandes porcentajes de acierto en su primer y segundo servicio. La cosa cambió en la segunda manga, en la que el bosnio se impuso y le anotó un 6-2 en 31 minutos, con un Alcaraz que no fue capaz de dar con la tecla y reengancharse al set, por lo que el partido se tuvo que decidir en el tercero.

El español consiguió reaccionar a tiempo. Eso sí, no sin sufrir. Dzumhur perdió su servicio en el cuarto juego y eso permitió que Alcaraz se colocase con un 1-3 arriba. Cuando todo estaba de cara, la situación se volvió en contra de Carlitos con un break de Dzumhur que significó el 3-4. Sin embargo, una reacción rapidísima del murciano le otorgó un contrabreak que ya no perdió. Mantuvo su saque y, por lo tanto, el partido terminó con un marcador de 1-6, 6-2 y 3-6 para Carlitos Alcaraz en una duración de 1 hora y 43 minutos.

Ahora, Alcaraz esperará en tercera ronda a su próximo rival, que será el vencedor en el enfrentamiento entre el neerlandés Griekspoor y el serbio Medjedovic.

