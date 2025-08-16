Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Chevi Guzmán hace historia en China con 5 oros en patinaje de velocidad

Con cinco oros y dos récords del mundo, el español alcanza un logro histórico en los Juegos Mundiales de Chengdú.

Chevi Guzmán hace historia en China con 5 oros

Chevi Guzmán hace historia en China con 5 oros

José María de Francisco Salamanca
Publicado:

El patinador español Sebastián 'Chevi' Guzmán ha hecho historia en los Juegos Mundiales de Chengdú 2025, como el patinaje de velocidad no es un deporte olímpico, los Juegos Mundiales es lo máximo a lo que puede aspirar el español. Con esta hazaña que nadie había hecho antes: cinco medallas de oro en patinaje de velocidad.

Por si esto fuera poco, en dos de las cinco pruebas (100 metros y 200 metros dual) estableció dos nuevos récords mundiales, se consolida como el atleta más destacado del torneo y entra dentro de los mejores patinadores españoles.

"Un antes y un después en el patinaje de velocidad"

El quinto oro, que llegó en la última jornada de competición, tiene un valor especial para Guzmán, quien asegura que marca "un antes y un después en el patinaje de velocidad". La emoción del momento se refleja en sus propias palabras: "La mejor sensación que hay cuando tienes una medalla de oro en tu mano y ahora te dicen que eres el hombre más rápido del mundo de manera oficial, es una doble satisfacción”.

Las medallas de los Juegos Mundiales de Chengdú 2025, hace un homenaje a la ciudad anfitriona. Inspirada en los osos panda de Chengdú, la pieza muestra la cara y las orejas del animal, es un recuerdo muy especial de unos Juegos Mundiales que forman parte de la historia del deporte. Ha conseguido 5 oros en las 5 competiciones en las que ha participado.

No todo ha sido un camino de rosas para Guzmán, hace apenas un mes, sufrió una caída que le provocó la fractura de ambos radios. A pesar de esta adversidad, no se rindió y volvió más fuerte que nunca. Su rendimiento en Chengdú ha sido extraordinario.

Su deporte no es olímpico

Para el patinador español, estos Juegos representan la cúspide de su deporte, porque el patinaje de velocidad no forma parte de los Juegos Olímpicos. Como él mismo afirma, "para mí esto es la cúspide, los deportes que no van a las Olimpiadas van a los Juegos Mundiales. Para mí esto es la olimpiada mía de mi deporte".

La actuación de Chevi ha sido el broche de oro de una participación histórica para España, que también vio cómo María Varo ganaba una medalla de plata, elevando el total del país a 20 medallas en estos Juegos Mundiales de Chengdú. Ahora, el próximo reto de Guzmán será el Mundial de China, en el que intentará seguir escribiendo su historia aumentar aún más su ya impresionante palmarés y el de su país, España.

