La broma de Alcaraz a sus fans en Cincinnati: "¡Oh, Dios mío!"

Carlos Alcaraz y compañía no se aburren en Cincinnati y en uno de sus ratos libres han aprovechado para vacilar a algunos fans. La organización del Masters 1.000 norteamericano preparó una sorpresa para algunos aficionados de diferentes edades que acudieron a Estados Unidos para ver el torneo.

Los responsables del evento invitaron a los aficionados a una sala donde tenían que hacer preguntas a sus tenistas favoritos. Lo que no sabían es que ellos les estaban escuchando desde la habitación de al lado... y no solo eso, sino que los mismos tenistas respondían en directo. Los amantes del tenis no daban crédito y se quedaban perplejos de poder hablar con sus ídolos.

Pero lo mejor estaba por llegar: Jannik Sinner, Aryna Sabalenka, Carlos Alcaraz e Iga Swiatek aparecieron sin avisar en las salas en las que se encontraban los fans; estos, al ver a sus referentes en persona, no se lo podían creer y se quedaron sin palabras. Una experiencia que ninguno olvidará y que van a recordar siempre, porque este Masters de Cincinnati va más allá de lo que se juega en la pista.

Muchas bromas y risas hubo en Estados Unidos, donde los jugadores aprovecharon para bajar esa presión que tienen al jugar este prestigioso torneo. El murciano ha sido de los más aclamados y se ha pasado varios minutos dialogando con todos los que han acudido. Siempre ha destacado por su simpatía y naturalidad y ahora en Estados Unidos hemos podido ver una versión del murciano que nos encanta a todos.

Carlos Alcaraz ha ganado ya su primer partido a Damir Dzumhur (1-6, 6-2 y 6-3).

