Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Tenis
Baloncesto
Fútbol
Motor
Ciclismo
Deportes

Tenis

Alcaraz y Davidovich jugarán la Copa Davis contra Dinamarca en septiembre

El murciano ha decidido no descansar tras el US Open para representar al equipo español.

Carlos Alcaraz con Espa&ntilde;a en la Copa Davis

Carlos Alcaraz con España en la Copa DavisGetty

Publicidad

Daniel Caballero
Publicado:

Carlos Alcaraz y Alejandro Davidovich jugarán con España la segunda ronda de clasificación de la Copa Davis frente a Dinamarca prevista los días 13 y 14 de septiembre en el Club de Tenis Puente Romano de Marbella, sobre tierra batida.

El seleccionador nacional, David Ferrer, también ha convocado a Pedro Martínez y Marcel Granollers y tiene pendiente nombrar a un quinto jugador para completar el equipo que buscará ante los daneses el pase a la final a ocho que se celebrará en Bolonia (Italia) en noviembre, informa la Real Federación Española de Tenis (RFET) en un comunicado.

Otra novedad es la incorporación del campeón olímpico de dobles Marc López al equipo técnico que se desplazará a Marbella para ayudar a preparar el partido de parejas. Alcaraz y Davidovich no participaron en la eliminatoria previa contra Suiza disputada en febrero en territorio helvético, como tampoco Granollers. Ferrer contó en esa cita para el encuentro de dobles con Jaume Munar y Martínez, quien también disputó el individual al igual que Roberto Carballés.

El capitán valoró la presencia de Alcaraz, dos del mundo, y de Davidovich, 18 en la lista de la ATP: "Estoy muy contento por el compromiso que han adquirido los jugadores y por la ilusión que tiene el equipo de poder pasar la eliminatoria contra Dinamarca, que ya sabemos que va a ser un rival duro con Holger Rune, pero vamos a afrontarlo de la mejor manera”.

De Alcaraz, recordó que viene de ganar en Roland Garros y ser finalista en Wimbledon y de Davidovich, que "está siendo muy regular". "Estoy muy ilusionado de que puedan estar con nosotros", incidió el seleccionador en las declaraciones distribuidas por la RFET. Ferrer barruntó que será una eliminatoria complicada, aunque apuntó que la primera jornada, en la que se jugarán los dos primeros partidos individuales, marcará una tendencia. "Si salimos 2-0 o 1-1 y ver cómo lo podemos afrontar para ver quién puede jugar el dobles. Tanto Carlos como Alejandro son piezas claves para ganar estos dos partidos", analizó el extenista.

Tras los dos primeros encuentros a partir de las 12.30 horas, el enfrentamiento se reanudará el domingo 14 a las 11:30 horas con el partido de dobles, seguido de los dos últimos individuales. España volverá a jugar una eliminatoria de Copa Davis sobre tierra después de tres años sin pisar su superficie en la que mejor se sienten sus jugadores. "Obviamente, Rune también se desenvuelve muy bien en tierra batida pero el apoyo del público es fundamental y eso, en el fondo, nos beneficia", añadió.

Dinamarca, cuyo segundo jugador de referencia es Elmer Møller, eliminó en el primer tramo de la competición a Serbia, quien no contó conNovak Djokovic por lesión. A la vista de su victoria ante Serbia y de la calidad de sus jugadores, Ferrer insistió en que el equipo danés será un duro rival, por lo que mostró su "máximo respeto".

En la presente edición de la Copa Davis, se ha recuperado el formato clásico, con eliminatorias en casa o fuera antes de la final de Bolonia. España, que en las últimas ediciones disfrutó de una invitación de la Federación Internacional para disputar la fase final al ejercer de anfitriona, disputó ante Suiza una fase previa por primera vez en tres temporadas, cuando se impuso a Rumanía también en Marbella.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Ross Edgly y un reto imposible, dar la vuelta a Islandia nadando

Ross Edgly

Publicidad

Deportes

Carlos Alcaraz con España en la Copa Davis

Alcaraz y Davidovich jugarán la Copa Davis contra Dinamarca en septiembre

Iñigo Martínez con la Copa del Rey

Iñigo Martínez se despide de sus compañeros antes de poner rumbo al Al-Nassr

Estadio Ramón Sánchez Pizjuán

Cuatro detenidos por el asalto a la ciudad deportiva del Sevilla

Ben Shelton levantando el trofeo del Abierto
Tenis

Ben Shelton consigue su primer Masters 1.000 tras coronarse en Toronto

Carlos Alcaraz entrenando
Tenis

¿Cuándo juega Carlos Alcaraz el Masters 1000 de Cincinnati? Horario y dónde se juega

Pedro García, utillero del Molinense
Fútbol

De las críticas a la fama: el utillero del Molinense que ha conquistado al mundo del fútbol

El club recibió miles de comentarios en la publicación de la renovación del utillero.

Imagen del Balón de Oro
Balón de Oro 2025

Balón de Oro 2025: hasta 9 españoles nominados

La edición pasada España ganó un doblete histórico con Rodri y Aitana Bonmatí.

Ter Stegen en una foto de archivo

Ter Stegen se planta: ni se marchará del Barça ni firmará el parte médico

La pelea entre los jugadores de Como y Betis

VIDEO: El amistoso entre Betis y Como termina con una tangana a puñetazo limpio

Balón de la NFL

ESPN adquiere los derechos de la NFL en un histórico acuerdo

Publicidad