El morboso encuentro de Marc Márquez y Valentino Rossi: "No lo he visto"

El de Cervera conquista el Sprint de Austria en un día marcado por su cruce con Valentino Rossi en el paddock.

El cruce de Marc Márquez y Valentino RossiX @DAZN_ES

Marc Márquez se llevó este sábado la victoria en la carrera al esprint del Gran Premio de Austria, donde lideró un triplete español en el podio junto a su hermano Álex y Pedro Acosta. Pero antes de la acción en pista, la imagen más comentada fue la de su cruce con Valentino Rossi en el Red Bull Ring, un reencuentro cargado de morbo por la rivalidad que ambos mantienen desde el pasado.

El encuentro se produjo en el ‘pit lane’ cuando el ilerdense, que salía a la parrilla tras la vuelta de formación, coincidió con Rossi, que regresaba al box de su escudería VR46. La escena, grabada y viralizada en redes sociales, desató especulaciones sobre si se habían cruzado las miradas. Jorge Lorenzo, en Dazn, llegó a dudarlo al ver a Márquez cabizbajo.

"Iba mirando hacia el suelO"

Tras la carrera, el piloto español aclaró lo sucedido: "No lo he visto, te lo prometo. Iba centrado en lo mío. Seguramente, iba mirando hacia el suelo, porque siempre miro hacia abajo y con gafas de sol. Le he visto alguna vez en el vial yo pasando, porque se le ve con la gorra amarilla, se le ve rápido, cuando entras a box y eso, pero también es un placer para los aficionados y para el motociclismo que Valentino esté en el circuito y esté defendiendo los colores de su equipo".

Superioridad aplastante

En lo deportivo, Márquez volvió a exhibir su superioridad. Pese a una caída en clasificación que le obligó a salir cuarto, remontó para firmar su sexta victoria consecutiva en las carreras al esprint, con un balance de 12 triunfos en 13 pruebas cortas este año. Álex Márquez completó el doblete de Ducati y Pedro Acosta sumó su tercer podio consecutivo.

Más atrás, Fermín Aldeguer acabó sexto y Jorge Martín, vigente campeón, no pudo pasar de la décima posición. El abandono de Francesco Bagnaia por problemas mecánicos permitió a Márquez ampliar su ventaja al frente del Mundial con 393 puntos, 123 más que su hermano Álex (270) y 180 sobre Bagnaia (213).

El de Cervera acumula ya ocho títulos mundiales y apunta al noveno, con lo que igualaría al italiano. Además, también tiene la vista puesta en acercarse a las 115 victorias de Valentino Rossi, frente a las 96 que ya figuran en su palmarés.

