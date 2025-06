Cuánto dinero ha ganado Carlos Alcaraz en su carrera: distancia con Nadal, Djokovic y Federer

Carlos Alcaraz, a sus 22 años casi recién cumplidos (5 de mayo) ya es el séptimo tenista que más dinero ha ganado en prize money (dinero en torneos) en la historia del tenis. El murciano, tras ganar Roland Garros y llevarse casi 2'5 millones (antes de impuestos) ha alcanzado la cifra de 44.732.623 millones de dólares, lo que le ha valido para colocarse en la séptima plaza superando al legendario Pete Sampras.

Un hecho que no deja de sorprender teniendo en cuenta que Carlitos apenas tiene 22 años y es profesional asiduo en el circuito desde 2021. Analizamos el top 10 de tenistas con más ingresos en prize money, el aumento de ingresos en los últimos años y la comparación con históricos del Bi Three como Djokovic, Nadal y Federer.

Los 10 tenistas que más dinero han ganado en torneos

1. Novak Djokovic: 187'8 millones de dólares

2. Rafa Nadal: 134'9

3. Roger Federer: 130'5

4. Andy Murray: 64'6

5. Alexander Zverev: 53'4

6. Daniil Medvedev: 46'3

7. Carlos Alcaraz: 44'7

8. Pete Sampras: 43'2

9. Jannik Sinner: 41'5

10. Stan Wawrinka: 37'6

El Big Three, con Djokovic a la cabeza como el tenista con más Grand Slams y Masters de la historia, domina el top 3 de este ranking, seguido de Rafa Nadal y Roger Federer, y ya en el cuarto lugar aparece, a mucha distancia, Andy Murray con 64 millones de dólares. Son cantidades que solo tienen en cuenta el dinero ganado en los torneos (sin patrocinios, publicidad e ingresos fuera de la pista de tenis), y todo apunta a que el murciano y Jannik Sinner podrían encaramarse al top 3, y quién sabe si al primer puesto, si sus carreras siguen siendo prolíferas y las lesiones les respetan.

Por otra parte, no deja de ser llamativo que los número 1 y 2 del mundo, de 23 y 22 años respectivamente, estén ya de sobra entre los diez tenistas de la historia que más dinero han ganado en este deporte. No obstante, la explicación es sencilla: desde hace años el tenis crece a un ritmo vertiginoso y los torneos, especialmente los majors y los Masters, baten récords año tras año. Sin ir más lejos, el próximo torneo de Wimbledon repartirá el mayor premio económico de este deporte: 2,7 millones de libras, que son 3'2 millones de euros, y Roland Garros entregó al ganador (Carlos Alcaraz) un total de 2'55 millones.

Comparación 2005 vs 2025

Por poner un ejemplo, esta es la cantidad de dinero que se le ha entregado (o entregará) al campeón de los cuatro Grand Slams 2025:

Open de Australia 2025: Jannik Sinner, 3'5 millones de dólares australianos

Roland Garros 2025: Carlos Alcaraz, 2'55 millones de euros.

Wimbledon 2025: ¿?, 2,7 millones de libras

US Open 2025: ¿?, 3'6 millones de dólares

Ahora, comparamos el prize money que se entregó a los campeones de los majors en 2005, hace 20 años:

Open de Australia 2005: Marat Safin, 916.911$

Roland Garros 2005: Rafa Nadal, 1,1 millones.

Wimbledon 2005: Roger Federer, 1,1 millones.

US Open 2005: Roger Federer, 1'1 millones.

En la mayoría de los casos se dobla la cantidad, o incluso se triplica, un ejemplo perfecto del avance del tenis y del meteórico aumento de los ingresos recibidos por los grandes torneos del mundo, y por ende, beneficio que va a parar a los tenistas.

Impacto de la inflación y el valor del dinero

No obstante, cabe tener en cuenta también que el dinero de entonces (hace 20 años) no tiene el mismo valor que el actual, es más, el millón de dólares de hace 10 o 15 años vale más que el actual. No hay más que acudir a la inflación global anualizada desde entonces. Pese a que el aumento de los precios es diferente en cada país, se puede decir, según varias fuentes como World Bank Group y la FED, que la inflación acumulada en el mundo desde el 2005 podría ser de en torno a un 70%. Por lo que, los 1'1 millones de dólares que ganó Rafa Nadal en Roland Garros 2005 valdrían como 1'8 en la actualidad aproximadamente.

