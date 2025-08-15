Juanma Moreno carga contra un Óscar Puente "mamporrero" e "irresponsable": "Si dedicara su tiempo a trenes, las cosas funcionarían"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha calificado al ministro de Transportes, Óscar Puente, de "mamporrero" del Gobierno por su "lamentable" actitud "frívola e irresponsable" tras la polémica que se ha generado estos últimos días por el tono de los tuits del ministro sobre el incendio de Tarifa, lo que ha ayudado a la "desafección política y el descrédito".

Segun informa Europa Press, Moreno ha apuntado que si Puente "dedicara el 50% de su tiempo a trabajar por el transporte público, como en los trenes en Andalucía, y dejara de bromear, las cosas funcionarían".

Por otra parte, ha subrayado que "de lo que se trata es de trabajar todos juntos y de hacer las cosas lo mejor que uno pueda y sepa" y ha instado al ministro de Transportes a "dejarse de confrontaciones absolutamente estériles, inútiles y ridículas".

Además, el presidente de la Junta ha criticado la "falta de sensibilidad" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante la situación que se están viviendo algunas zonas de España por los incendios forestales: "Cuando hay angustia generalizada en el país, el Gobierno debería mostrar sensibilidad y no reducir medios, como es la costumbre".

Por su lado, el rey de España, Felipe VI, mostró su preocupación por la situación que se está dando en Andalucía en una conversación que mantuvo por teléfono con el presidente de la Junta.

Óscar Puente descarta rectificar sus polémicos tuits

Todo comenzó en consecuencia a la oleada de incendios que está viviendo España estas semanas, cuando, el ministro de Transporte, Óscar Puente publicó una serie de tuits sobre los incendios forestales de Castilla y León y Andalucía y la ausencia en el terreno de sus respectivos presidentes, Alfonso Fernández Mañueco y Juanma Moreno.

Puente ha negado haberse "cachondeado" de los incendios y ha reivindicado que expresó su indignaciónm con ironía: "Yo no me he cachondeado de nada, ni he hecho broma con nada...he expresado indignación a mi manera, me sale la ironía, el sarcasmo".

"Quien se ríe de la gente es quien sigue en Cádiz de vacaciones, que no ha aparecido por Tarifa", ha declarado el ministro en una alusión al presidente de la Junta de Andalucía.

Puente se ha pronunciado sobre la polémica en una comparecencia informativa en Almería sobre las obras del Viaducto de los Feos en el marco de la construcción de la conexión ferroviaria en Alta Velocidad entre Murcia y Almería.

"Quédense con lo importante, el patrón de conducta", ha sentenciado Puente por la actitud de los presidentes autonómicos del Partido Popular ante las emergencias, mientras que por otro lado lamentaba el aluvión de críticas que ha recibido por sus tuits.

"Es mi tierra Castilla y León la que se está quemando", ha proclamado el ministro de Transportes para explicar su reacción en la red social X, y ha recordado una actuación similar en el incendio de Zamora en 2022, por lo que ha lamentado que "han pasado tres años y no ha cambiado nada".

