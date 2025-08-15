Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
El trayecto 'infernal' en un autobús rodeado por las llamas en Galicia: "¡Cómo vamos por aquí!, ¡Qué calor!, ¡Qué miedo!"

Así se vivió el trayecto en los autobuses que Renfe proporcionó a los pasajeros que se encontraban en cinco trenes.

Trayecto en Galicia

Trayecto entre llamas de los desalojados de tren a autobús en Renfe | Antena 3 Noticias

Elena Basanta
Publicado:

La reactivación este jueves de un incendio forestal en la provincia de Ourense obligó a interrumpir de nuevo la circulación ferroviaria entre Madrid y Galicia en el tramo comprendido entre Puebla de Sanabria (Zamora) y Ourense. Por este motivo Renfe activó un plan de transporte utilizando autobuses para trasladar a los pasajeros de cinco trenes afectados por el corte.

Pero lo que parecí ser una medida de solución, resultó ser un trayecto infernal entre llamas. En la noche de este jueves, cerca de las 12, en la A52 (Galicia), un grupo de personas viajaba en un autobús fletado por Renfe, viendo con pavor cómo las llamas se acercaban a la carretera. Varios pasajeros sufrieron ataques de ansiedad.

En las impactantes imágenes vemos cómo las llamas rodean el autobús, mientras los pasajeros gritan insólitos ante lo que está sucediendo: "¡Cómo vamos por aquí!, ¡Qué calor!, ¡Qué miedo!".

Bea, de A Coruña cuenta cómo vivió este tenso momento. Ella se encontraba en Madrid cuando conoció la noticia del corte ferroviario. Venía desde Alemania, y al encontrarse con la terrible situación n la capital madrileña pensó que Renfe se encargaría de las necesidades básicas: comer, dormir, asearse...Sin embargo, para su sorpresa, el empleado que les atendió les respondió tajante: "La estación queda abierta y hay agua con corriente. Dormid ahí".

"Notamos el calor dentro del autobús", recuerda Bea con la voz entrecortada. Asombra las palabras que tuvo hacia el conductor del vehículo, quien según la testigo "tuvo sangre fría". Además, fue el primero que expresó su desaprobación ante la situación: "No se por qué se empeñan en meternos por ahí", decía el conductor.

