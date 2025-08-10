Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Continúa la mala racha: Davidovich abandona el Masters 1.000 de Cincinnati

El español ganaba su partido 7-6, 4-0 y comenzó a sentir molestias físicas que le obligaron a retirarse.

Alejandro Davidovich sacando

Alejandro Davidovich sacandoGetty

Daniel Caballero
Publicado:

Alejandro Davidovich abandonó el Masters 1.000 de Cincinnati (Estados Unidos) durante el partido que disputaba en segunda ronda ante el brasileño Joao Fonseca. El 18 del mundo iba en cabeza, ganaba 7-6 (4) y 4-0, cuando, de repente, empezó a sufrir ciertos problemas físicos que le llevaron a perder cinco juegos seguidos. Con 5-4 abajo en un set que empezó dominando, el español decidió retirarse.

Davidovich Fokina está atravesando una mala racha de resultados, venía de abandonar el Masters 1.000 de Canadá, cuando unos dolores abdominales forzaron que abandonara en los octavos de final ante el ruso Andrey Rublev en el tercer set. Además, fue derrotado en la final del Abierto de Washington por el australiano Alex de Minaur.

El drama de Davidovich es un tanto irónico. Pese a estar en su mejor posición en el ranking ATP, los múltiples problemas fortuitos que el español lleva arrastrando en sus últimos torneos son el mayor impedimento al que se enfrenta el malagueño par seguir ascendiendo y demostrar su mejor juego.

Derrota de Carballés

Carballés puso fin a su andadura en territorio estadounidense al ser derrotado por 6-4 y 6-3 por Frances Tiafoe. El estadounidense salió victorioso del intercambio de roturas de la primera manga, mientras que en el segundo set, Roberto solo pudo quebrar en una ocasión el servicio de su rival, que se anotó tres ‘breaks’.

