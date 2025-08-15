Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Baloncesto
Mundial
Ciclismo
Premier Padel 2024
Tenis
Deportes
Motor
Fútbol

Robótica

Los robots boxean, juegan al fútbol, corren y colapsan en los 'Juegos Robóticos' de China

Pekín celebra durante los Juegos Mundiales de Robots Humanoides, una cita con 280 equipos de 16 países que combina deporte, retos técnicos y avances en inteligencia artificial.

Los robots boxean, juegan al fútbol, corren y colapsan en los 'Juegos Robóticos' de China

Los Juegos Mundiales de Robots Humanoides se celebran en Pekín

Publicidad

Pekín acoge durante tres días los Juegos Mundiales de Robots Humanoides, una cita que reúne a 280 equipos de 16 países para mostrar los últimos avances en inteligencia artificial y robótica.

La competición incluye disciplinas deportivas como atletismo, fútbol, boxeo o tenis de mesa, además de retos propios de la robótica como clasificación de medicamentos, manipulación de materiales o servicios de limpieza. Disciplinas en las que hemos podido ver lo mucho que han avanzado estos androides... o en realidad no tanto.

En el evento participan equipos de países como Estados Unidos, Alemania y Brasil, con 192 representantes procedentes de universidades y 88 de empresas privadas, entre ellas las chinas Unitree y Fourier Intelligence. Los competidores emplean robots fabricados por compañías como Booster Robotics.

"Nos interesa la investigación"

"Venimos aquí a jugar y a ganar, es una competición. Pero también nos interesa la investigación", afirmó Max Polter, miembro del equipo de fútbol HTWK Robots de Alemania, vinculado a la Universidad de Ciencias Aplicadas de Leipzig.

"En este concurso se pueden probar muchos enfoques nuevos e interesantes. Si probamos algo y no funciona, perdemos el partido. Es triste, pero es mejor que invertir mucho dinero en un producto y que luego fracase".

Frecuentes caídas

Las entradas para presenciar la cita en Pekín oscilaban entre 16,32 y 73,89 euros, y permitían ver escenas tan llamativas como partidos de fútbol en los que los robots chocaban y caían repetidamente, o pruebas de atletismo en las que algunos se desplomaban en plena carrera.

En un encuentro de fútbol, cuatro humanoides chocaron y quedaron enredados; en la carrera de 1.500 metros, uno se vino abajo de forma repentina mientras corría a gran velocidad, provocando exclamaciones y aplausos del público.

Valiosos para el desarrollo

Pese a las frecuentes caídas, que en muchos casos requirieron asistencia humana para levantarlos, varios robots lograron enderezarse por sí mismos, lo que arrancó la ovación de los espectadores.

Y es que, según los organizadores, los Juegos ofrecen valiosos datos para el desarrollo de robots destinados a aplicaciones prácticas, como el trabajo en fábricas.

Los comentaristas explicaron que los partidos de fútbol ayudan a entrenar las capacidades de coordinación de los robots, una habilidad que podría aplicarse en líneas de montaje que requieran colaboración entre múltiples unidades.

Competición con EE.UU.

China está invirtiendo miles de millones de euros en humanoides y robótica para afrontar el envejecimiento de su población y competir con Estados Unidos por el liderazgo en tecnologías avanzadas.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Alcaraz avanza con autoridad en Cincinnati y se mide a Rublev en cuartos: "Estoy cada vez mejor"

Alcaraz en el Masters 1.000 de Cincinnati

Publicidad

Deportes

Los robots boxean, juegan al fútbol, corren y colapsan en los 'Juegos Robóticos' de China

Los robots boxean, juegan al fútbol, corren y colapsan en los 'Juegos Robóticos' de China

Ladimir Mayorov, el prodigio español del tenis de mesa que gana a los mayores

Ladimir Mayorov, el prodigio español del tenis de mesa que gana a los mayores

Hansi Flick durante la rueda de prensa

Flick: "No estoy contento con la situación de las inscripciones"

Pancarta de los hinchas israelíes del Maccabi Haifa
Fútbol

Aficionados israelíes causan la indignación de Polonia con un pancarta: "Asesinos desde 1939"

Mario Hezonja, solidario con la familia de Mircea Spiridon
Real Madrid

El aplaudido gesto de Mario Hezonja con la familia de Mircea Spiridon, fallecido en el incendio de Tres Cantos

Franco Mastantuono en rueda de prensa
Real Madrid

Mastantuono desvela que Luis Enrique intentó ficharle y elige a Messi como el mejor futbolista del mundo

El argentino, presentado como nuevo futbolista blanco el día de su 18 cumpleaños, admite que la llamada de Xabi Alonso fue decisiva.

Alcaraz choca con el juez de silla
Tenis

Alcaraz choca con el juez de silla por un conflicto de marcas: "No, no voy a cubrirlo"

El murciano alucinó en pleno partido en Cincinnati por la petición del árbitro por sus botellas.

Derrapes y motores pasados de revoluciones en el campeonato de 'spinning'

Derrapes y motores pasados de revoluciones en el campeonato de 'spinning'

Mastantuono posa junto a Florentino Pérez con su nueva camiseta

El Real Madrid presenta a Franco Mastantuono: "Me voy a dejar la vida por esta camiseta"

Bernardo Ruiz, pionero del ciclismo español

Muere Bernardo Ruiz, pionero del ciclismo español, a los 100 años

Publicidad