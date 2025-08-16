Última hora de los incendios en España, en directo | Doce carreteras afectadas por los incendios en Castilla y León y Extremadura

La crisis por los incendios forestales en España continúa agravándose. La jornada de ayer estuvo marcada por dos ejes fundamentales: la persistencia de los focos activos y la respuesta institucional, con un despliegue político que busca frenar la emergencia.

Doce carreteras, dos de ellas nacionales, afectadas por los incendios de Extremadura y Castilla y León

Según los datos de la DGT, hay doce carreteras, dos de ellas nacionales, que siguen afectadas por los incendios forestales en Castilla y León y Extremadura.

Concretamente, la carretera nacional N-630 está interrumpida al tráfico en dos puntos a su paso por la provincia de Cáceres. Dicha carretera está cortada en ambos sentidos entre Aldeanueva del Camino y Plasencia, y en sentido Sevilla a la altura del Casar de Cáceres. La segunda carretera nacional cortada es la N-621, en ambos sentidos entre Portilla de la Reina y Llánaves de la Reina, en la provincia de León.

En lo relativo a las secundarias, está cortada la AV-600 en Villacastín (Ávila), la LE-5228 en la localidad leonesa de Solas de los Barrios-Bouzas en sentido Corporales, y la LE-164, en esa misma provincia en ambos sentidos en Yebra-Llamas de Cabrera.

En la provincia de Salamanca, no se puede circular en la DSA-370 en El Payo, en Segovia en la SG-500 en Villacastín hacia Ávila, y en Zamora en la ZA-102 en Villanueva de la Sierra-Barcajoba.

Cataluña envía a Ourense un avión para reforzar la lucha contra los incendios

La Generalitat ha enviado a Ourense un avión de vigilancia y ataque para luchar contra los incendios forestales que afectan a esa provincia gallega. La consellera de Interior, Núria Parlon, ha informado, a través de sus redes sociales, de que el avión ha partido desde la base de Ódena a las 7.47 horas. La finalidad del envío de este avión es reforzar el dispositivo de medios aéreos de lucha contra incendios en la provincia gallega.

Pedro Sánchez preside hoy el comité estatal de emergencia

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lidera este sábado una reunión clave del Comité Estatal de Coordinación y Dirección (CECOD) con el objetivo de evaluar la evolución de los incendios y coordinar la respuesta a nivel nacional.

Por su parte, la ministra de Defensa, Margarita Robles, tiene previsto visitar este sábado a las unidades de la UME desplegadas en Galicia y Castilla y León, dos de las regiones más afectadas.

Las comunidades piden más medios y presencia del Ejército

El presidente de Andalucía, Juanma Moreno, exige más medios puesto que la situación de las comunidades autónomas es "excepcional". A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, Moreno ha puesto de manifiesto que el Gobierno central "debe poner todos sus medios a disposición de las comunidades autónomas para luchar contra los incendios".

Del mismo modo, el consejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, también se ha sumado a la petición del presidente de la Junta a través de un mensaje publicado en su perfil de esta red social, donde ha reclamado que el Gobierno "tiene que reaccionar ya ante la gravedad de los incendios en España".

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, solicitó ayer formalmente la intervención del Ejército ante lo que considera una situación crítica en todo el país. A través de la red social X, expresó su preocupación por el desvío de recursos de Madrid a otras zonas, lo que estaría poniendo en riesgo el operativo regional.

Desde Extremadura, la presidenta María Guardiola informó de una conversación directa con Pedro Sánchez para abordar la complejidad de los incendios en su comunidad. En paralelo, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se comunicó con la conselleira de Medio Rural de Galicia, María José Gómez, tras recibir su solicitud de reforzar los medios, incluyendo el despliegue militar.

Galicia, frente a uno de los peores incendios de su historia

La situación en Galicia sigue siendo crítica. En la provincia de Ourense, los vecinos de Cualedro intentaron contener las llamas por sus propios medios, usando mangueras ante la falta de recursos inmediatos. A última hora de ayer, la Xunta confirmó la existencia de 11 focos activos.

Uno de los incendios más destructivos ha afectado a Chandrexa de Queixa y Vilariño, donde ya se han quemado más de 16.000 hectáreas, lo que lo convierte en el incendio más grave registrado en Galicia hasta la fecha. En total, se estima que se han calcinado ya unas 31.000 hectáreas en toda la comunidad.

Las carreteras A-52 y N-525 estuvieron cortadas durante varias horas, aunque ya han sido reabiertas al tráfico. Los servicios ferroviarios entre Madrid y Galicia también fueron cancelados ayer, según informó Renfe.

Castilla y León: 12 fuegos activos y una situación límite

La Junta de Castilla y León calificó de "extrema" la situación que enfrenta la comunidad, con 12 incendios activos de gran peligrosidad. El fuego en Ourense se ha extendido hacia la comarca de Sanabria (Zamora), y también ha empeorado la situación en Salamanca y Ávila.

En el municipio abulense de El Herrado de Pinares, se ha declarado el nivel de gravedad 2. En León, el incendio de Fasgar obligó a evacuar a 300 personas, mientras que en Yeres, cuatro miembros de la UME resultaron heridos, tres de ellos con quemaduras.

Las zonas más afectadas actualmente son León, Salamanca y Ávila.

Extremadura lanza una alerta por "gravedad extrema"

La Junta de Extremadura informó de una situación "de extrema gravedad" en varios puntos de la región. Hay ocho incendios activos, con especial preocupación en Aliseda, Casar de Cáceres y Jarilla.

En Aliseda y Casar de Cáceres se han evacuado urbanizaciones, mientras que en Jarilla, el fuego superó una barrera considerada segura. El consejero de Presidencia, Abel Bautista, anunció que pedirán ayuda al Mecanismo Europeo de Protección Civil, incluyendo 100 camiones, 400 bomberos y 20 aeronaves.

Además, han solicitado la intervención del Ejército con maquinaria pesada y apoyo aéreo. Bautista también señaló que los incendios de Aliseda, Casar de Cáceres y Cuacos de Yuste podrían haber sido provocados. En este último caso, se detectaron hasta cuatro focos simultáneos cerca de un camping cerrado por obras.

