Muere Javier Lambán, expresidente de Aragón, a los 67 años

A sus 67 años, Javier Lambán, expresidente del Gobierno de Aragón, ha fallecido.

El dirigente del PSOE anunció el 15 de febrero de 2021, cuando todavía ejercía sus funciones como presidente autonómico, que le habían diagnosticado cáncer de colon. En ese momento explicó que comenzaría el tratamiento de inmediato pero que continuaría desempeñando sus funciones al frente del Gobierno de Aragón.

En la publicación de sus memorias tituladas 'Una emoción política', reveló que el cáncer no era la única enfermedad que padecía, ya que desde 2010 convivía también con esclerosis múltiple.

Vida política

Lambán era licenciado en Historia Contemporánea por la Universidad de Barcelona y doctor en Historia por la Universidad de Zaragoza. Estaba casado y era padre de una hija y abuelo de dos nietas.

Su carrera política comenzó como concejal en su pueblo Ejea de los Caballeros en 1983. Desde entonces, fue acumulando responsabilidades públicas como portavoz del grupo socialista en el ayuntamiento, primer teniente de alcalde y finalmente alcalde de su municipio natal entre 2007 y 2014.

En 1991 fue elegido por el PSOE para representar al partido en la Diputación Provincial de Zaragoza, organismo que presidió durante tres legislaturas consecutivas, desde 1999 hasta 2011.

Además fue el secretario general del PSOE en Aragón desde 2012 a 2015. Lambán asumió la presidencia del Gobierno de Aragón en 2015, apoyado por su partido, el PSOE, junto con Podemos, CHA e Izquierda Unida, con el objetivo de recuperar los servicios sociales y revertir los recortes que el PP había aplicado tras la crisis de 2008.

Tres días de luto

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha expresado su profunda consternación tras el fallecimiento del expresidente aragonés. Desde el Ejecutivo autonómico también han trasladado sus condolencias a la familia, amigos y compañeros de Lambán, así como a todas las personas que tuvieron la oportunidad de colaborar con él y compartir su vocación de servicio público.

En señal de respeto y duelo, se han decretado tres días de luto oficial en toda la Comunidad Autónoma de Aragón, durante los cuales las banderas de los edificios oficiales ondearán a media asta.

"Un socialista fiel"

El PSOE ha rendido le ha recordado como "un socialista fiel a sus valores y principios hasta el último de sus días". En un mensaje publicado en X, el partido destacó que Lambán "gobernó Aragón pensando en todos y todas, y que su legado sigue vivo hoy en esa tierra", y concluyó con un emotivo "que la tierra te sea leve, compañero Javier".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha expresado su pesar por la muerte del socialista, destacando la huella imborrable que deja su trayectoria y compromiso. Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, también ha lamentado en la misma red social su pérdida, a quien valoraba tanto en el ámbito político como en el personal.

La actual secretaria general del Gobierno de Aragón y ministra portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha destacado "su amor por la tierra y su compromiso con los aragoneses permanecerá siempre en la memoria", enviando su "pésame y sincero cariño para su familia y seres queridos".

María Jesús Montero también se ha sumado y ha reconocido su importancia para el socialismo, subrayando que "hoy es un día triste para esta formación política", añadiendo que Lambán "será siempre recordado como un hombre comprometido con su tierra, que dedicó su vida a trabajar por los aragoneses y aragonesas".

