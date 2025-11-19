¿Cuándo podría recuperar Sinner el número 1 de la ATP frente a Carlos Alcaraz?

La próxima temporada en el circuito ATP se presenta como un nuevo capítulo en la batalla que entablan desde hace tres años Carlos Alcaraz y Jannik Sinner. El murciano ha logrado terminar como el número 1 de la ATP en 2022 y 2025, mientras que el reciente campeón de las Nitto ATP Finals lo ha logrado en 2024. A día de hoy, el español ocupa el primer puesto del ranking ATP con 12.050 puntos, aventajando en 550 puntos al italiano (11.500).

El ranking ya no se moverá hasta el Open de Australia, del 12 de enero al 1 de febrero, porque ni Alcaraz ni Sinner tienen previsto jugar ningún torneo con puntos en juego hasta su debut en Melbourne. La gran pregunta es cuándo podría recuperar el de San Cándido la primera posición del tenis mundial. Y la respuesta es que el actual campeón del Open de Australia y Wimbledon no tendrá opciones hasta después del primer grand slam de la temporada, al tener que defender los 2.000 puntos como campeón.

Carlos Alcaraz solo defiende 400 puntos tras ceder en los cuartos de final del Open de Australia 2024 ante Novak Djokovic, por lo que saldrá de Melbourne como número 1 del mundo sin importar sus resultados y los de Jannik Sinner. El murciano incluso podría aumentar la diferencia con el italiano de alcanzar, las semifinales, la final o ganar el grand slam oceánico.

A partir del Open de Australia, se abren las opciones para que Jannik Sinner recorte puntos y recupere el número 1 de la ATP al no haber jugado un solo torneo en febrero, marzo y abril por la sanción de tres meses por su positivo en Indian Wells 2024. En ese periodo se juegan cuatro masters 1.000 (Indian Wells, Miami, Montecarlo y Madrid) y tres ATP500 (Rotterdam, Doha y Barcelona) en los que previsiblemente estarán Alcaraz y Sinner.

La primavera podría devolver a Sinner al número 1 de la ATP

El murciano defiende los 500 puntos como campeón en Rotterdam, 100 puntos tras ceder ante Lehecka en los 1/4 de Doha, 400 puntos de las semifinales de Indian Wells, 30 puntos de la segunda ronda de Miami, 1.000 puntos como campeón en Montecarlo y 330 puntos como finalista en el Godó. En total, el murciano defiende 2.360 puntos hasta el masters 1.000 de Roma, donde reapareció Sinner la temporada pasada.

En Roma y Roland Garros, Sinner defenderá 1.950 puntos como finalista en ambos torneos, mientras que Alcaraz tendrá que defender 3.000 puntos como campeón en el Foro Itálico y Roland Garros.

Con la calculadora en la mano, Jannik Sinner podría regresar al número 1 del mundo en la primavera de 2026, siempre que no haya lesiones y ambos tenistas avancen hasta las rondas finales de todos los torneos.