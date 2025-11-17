Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
El surrealista dato que define la rivalidad entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner: "Han jugado 3.302 puntos y..."

Un periodista experto en tenis ha sacado a la luz una estadística espectacular que define la histórica rivalidad que están protagonizando Alcaraz y Sinner.

Jannik Sinner y Carlos Alcaraz tras disputar la final de las ATP Finals 2025

Jannik Sinner y Carlos Alcaraz tras disputar la final de las ATP Finals 2025EFE

Jannik Sinner se adjudicó este domingo la decimosexta batalla de la 'guerra' deportiva que protagoniza desde hace años con Carlos Alcaraz. El italiano consiguió su sexta victoria oficial ante el murciano y alzó su segunda Copa de Maestros de forma consecutiva, haciéndolo además sin perder ni un solo set, tal y como sucedió también en 2024. No obstante, en esta rivalidad que ya se acerca a los 20 enfrentamientos, existe un dato asombroso que evidencia la tremenda igualdad que existe entre ambos.

16 partidos, 3302 puntos... y cada uno ha ganado ¡1651!

Ha sido Bastien Fachan, escritor y periodista experto en tenis, el que ha compartido esta espectacular estadística en su cuenta personal de X: "Después de hoy, Carlos Alcaraz y Jannik Sinner han jugado 3.302 puntos en el transcurso de su rivalidad. Alcaraz ha ganado 1.651. Sinner ha ganado 1.651".

15 tie-breaks en 16 partidos

Hay que tener en cuenta que en este recuento no computan los dos encuentros que ambos han protagonizado en la Six Kings Slam (2024 y 2025) ni el partido del circuito de Challenger de 2019. No obstante, es un dato que refleja una tremenda igualdad entre ambos, aunque, eso sí, Carlitos domina el cara a cara con 10 victorias y 6 derrotas. Aunque, pese a esta diferencia en el H2H, lo que queda claro es que los partidos son competidos y en muchos de ellos se han jugado tie-breaks (hasta 15 desempates en 16 duelos).

En lo referente a 2025, ambos se han enfrentado en seis ocasiones -todas de ellas en finales- y Alcaraz venció en cuatro (Roma, Roland Garros, Cincinnati y US Open), mientras que Jannik lo hizo en dos (Wimbledon y ATP Finals), sin contar el duelo en el Six Kings Slam que se llevó el transalpino pero que no computa como partido oficial.

Ambos tienen 24 títulos ATP

Por otra parte y pese a la diferencia de edad (Alcaraz 22 años y Sinner 24), los dos tenistas han conquistado un total de 24 títulos ATP, otra casualidad que, en este caso, dice mucho del murciano al tener dos años menos que su rival. Es más, los trofeos de Carlos ganan en importancia: seis Grand Slams, ocho Masters 1.000, ocho ATP 500 y dos ATP 250; mientras que el de San Candido ha levantado cuatro Slams, cinco Masters 1.000, dos ATP Finals, siete ATP 500 y seis ATP 250. Fuera del circuito ATP también tienen otros triunfos muy importantes: plata olímpica para Alcaraz y dos Copa Davis para Sinner.

La igualdad es tan asombrosa que prácticamente han perdido las mismas finales ATP (nueve Sinner y ocho Alcaraz).

Todos los partidos oficiales

Ambos cracks se han visto las caras en 16 partidos ATP, aquí está la lista completa de los partidos, ganadores y torneos en los que han tenido lugar.

  • Alcaraz – Sinner: 7-6(1), 7-5 (ATP Masters 1000 París, 2021)
  • Alcaraz – Sinner: 1-6, 4-6, 6-7(8), 3-6 (Wimbledon, 2021)
  • Alcaraz – Sinner: 6-7(5), 6-1, 1-6 (Umag, 2021)
  • Alcaraz - Sinner: 6-3, 6-7(7), 6-7(0), 7-5, 6-3 (US Open, 2022)
  • Alcaraz – Sinner: 7-6(4), 6-3 (Indian Wells, 2023)
  • Alcaraz – Sinner: 6-7(4), 6-4, 2-6 (Miami, 2023)
  • Alcaraz – Sinner: 1-6, 1-6 (Pekín, 2023)
  • Alcaraz – Sinner: 1-6, 6-3, 6-2 (Indian Wells, 2024)
  • Alcaraz – Sinner: 2-6, 6-3, 3-6, 6-4, 6-3 (Roland Garros, 2024)
  • Alcaraz – Sinner: 6-7(6), 6-4, 7-6(3) (Pekín, 2024)
  • Alcaraz – Sinner: 7-6(5), 6-1 (Roma, 2025)
  • Alcaraz – Sinner: 4-6, 6-7(4), 6-4, 7-6(8), 7-6(2) (Roland Garros, 2025)
  • Alcaraz – Sinner: 4-6, 6-4, 4-6, 3-6 (Wimbledon, 2025)
  • Alcaraz – Sinner: 5-0 RET (Cincinnati, 2025)
  • Alcaraz – Sinner: 6-2, 3-6, 6-1, 6-4 (US Open, 2025)
  • Alcaraz – Sinner: 6-7(4), 5-7 (ATP Finals, 2025)

