Pérez Llorca presenta hoy su candidatura para suceder a Mazón

El secretario general de la Comunidad Valenciana presentará este miércoles su candidatura para suceder a Mazón como president de la Generalitat, y lo conseguirá, previsiblemente con el apoyo de VOX

Feij&oacute;o propone a P&eacute;rez Llorca como candidato para sustituir a Maz&oacute;n

Feijóo propone a Pérez Llorca como candidato para sustituir a MazónEUROPAPRESS

Araceli Infante
Publicado:

La candidatura del casi seguro sucesor de Mazón se presentará apurando el plazo que oficialmente termina este miércoles. El jueves se reúnen la Mesa de Les Corts y la Junta de Síndics. De ahí saldrá la fecha del pleno de investidura de Pérez Llorca, hasta ahora hombre de confianza de Carlos Mazón.

El PP y Vox vienen negociando la sucesión de Mazón desde que este anunció su salida y se da por hecho que el acuerdo para investirle saldrá adelante. Todavía se desconocen los términos concretos del acuerdo.

Los votos de VOX son necesarios para investir al nuevo president, ya que al PP, que tiene 40 escaños en Les Corts, le faltan 10 diputados para la mayoría absoluta, que sí suma con los 13 de Vox. Feijóo designó la semana pasada a Pérez Llorca, síndic del grupo popular en Les Corts y secretario general del PP valenciano, como candidato

