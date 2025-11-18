Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Comparecencia de Pedro Sánchez tras el nuevo informe UCO y su reunión con Zelenski, streaming en directo

Zelenski se reúne con el rey; con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; y con representantes de la industria de defensa española. Aquí puedes seguir la rueda de prensa posterior del líder del Ejecutivo.

Ángela Clemente
Actualizado:
Publicado:

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, visita este martes España con el fin de conseguir más ayuda miliar a su país frente a la agresión rusa. Zelenski se reúne con el rey; con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; y con representantes de la industria de defensa española.

Esta es la tercera visita de Zelenski a España desde el inicio de los ataques de Rusia a Ucrania, y mientras fuentes del Ejecutivo han asegurado a EFE que servirá para constatar el compromiso sin fisuras con este país, el presidente ucraniano se ha mostrado convencido de que será productiva. Por su parte, Sánchez le reiterará la disposición a seguir respaldando a Ucrania todo el tiempo que sea necesario en la reunión que ambos mantendrán en el Palacio de la Moncloa.

El presidente del Gobierno anunció el mes pasado que España se sumaba al programa de la OTAN por el que se comprará armamento de Estados Unidos para Ucrania, la denominada Lista de Requerimientos Prioritarios de Ucrania.

Está previsto que estos sean los asuntos a tratar entre Zelenski y Sánchez, quienes presidirán una firma de acuerdos bilaterales antes de ofrecer una rueda de prensa conjunta. Esta rueda de prensa se produce el mismo día que se conoce un nuevo informe de la UCO.

Nuevo informe de la UCO

Esta rueda de prensa de Sánchez coincide con el nuevo informe de la Unidad Central Operativa (UCO) que se ha conocido este martes, que sitúa al exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, como "enlace" entre Gobierno y la empresa Acciona para el presunto amaño de obra pública. El informe, al que ha tenido acceso Antena 3 Noticias, destaca que Cerdán habría llevado labores de intermediación "directamente" con Acciona.

La UCO pone de relieve la identificación de cinco licitaciones otorgadas a Acciona Construcción, con las que "según Koldo, se habría originado una deuda con Ábalos y este mismo, que debería ser satisfecha a través de Santos, por valor de, al menos 1.070.000 €".

Según el documento, de esta cantidad "se habrían cobrado, al menos, 620.000 €". También se asocian importes de adjudicaciones relacionadas con dos licitaciones de ADIF AV en Murcia y una de Sant Feliú de Llobregat; a la que se suman una de Logroño y otra de Sevilla, ambas de la Dirección General de Carreteras.

El rey reafirma a Zelenski todo el apoyo español a Ucrania

En su encuentro, el Rey Felipe VI ha reafirmado al presidente ucraniano Volodímir Zelenski el apoyo español a Ucrania en todos los ámbitos, diplomático, financiero y militar, por todo el tiempo en que sea necesario. También ha reafirmado el apoyo de España en su proceso de adhesión a la Unión Europea.

El jefe del Estado ha recibido al presidente ucraniano en el Palacio de la Zarzuela, donde han mantenido un encuentro, dentro de la visita que realiza a Madrid, en el despacho de Felipe VI. A esa reunión también han asistido el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, y el embajador de España en Ucrania, Ricardo López-Aranda y, por parte ucraniana, el jefe de la Oficina del presidente.

