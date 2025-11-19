Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
El Barcelona presenta una cuarta equipación en recuerdo al 0-3 en el Bernabéu en 2005: "Nacida de una obra maestra que cambió el fútbol"

El club azulgrana ha presentado una cuarta equipación que "rinde homenaje al 0-3 en el Bernabéu del año 2005 y a los goles que marcaron Eto'o y Ronaldinho en aquella inolvidable noche".

Imagen de la cuarta equipaci&oacute;n del FC Barcelona

Imagen de la cuarta equipación del FC Barcelona

El 19 de noviembre de 2005 el Barcelona firmaba una de las victorias más recordadas en un clásico en el Santiago Bernabéu, un partido en el que marcaron Ronaldhino y Samuel Eto'o. El carmismático jugador brasileño se coronó esa noche ante el eterno rival con dos auténticos golazos que arrancaron incluso los aplausos de parte del público madridista. Este miércoles, día en el que se cumplen veinte años de aquel partido, el Barcelona ha presentado una cuarta equipación en honor a aquel clásico.

"La cuarta equipación reivindica que 'El fútbol es arte'", indica el club catalán en comunicado en su página web.

"La nueva indumentaria del Club, a la venta desde este miércoles, rinde homenaje al 0-3 en el Bernabéu del año 2005 y a los goles que marcaron Eto’o y Ronaldinho en aquella inolvidable noche", señala el Barça.

"El FC Barcelona tendrá esta temporada una cuarta equipación que rinde homenaje al 0-3 frente al Real Madrid del 19 de noviembre de 2005 con los goles de Samuel Eto'o y Ronaldinho, una camiseta que forma parte de la campaña 'El fútbol es arte' y que estará disponible en la plataforma de e-commerce del club, en las Barça Botigues y en nike.com.

"El FC Barcelona tendrá esta temporada una cuarta equipación que apela a la historia y al arte. El club presenta una nueva indumentaria oficial reivindicando una de las obras maestras más memorables del imaginario 'culer' contemporáneo: el 0-3 en el Bernabéu del 19 de noviembre de 2005", ha anunciado la entidad blaugrana en un comunicado.

"El Barça regaló al mundo una auténtica clase de fútbol"

En el interior del cuello, tres círculos destacan los minutos en los que se marcaron esos goles: 14', 58' y 77', y en la parte externa, un detalle de la senyera completa el diseño. El pantalón es de color granate con una franja azul en el lateral de cada pierna. Esta nueva equipación está disponible desde este miércoles en la plataforma de e-commerce del club, en las Barça Botigues y en nike.com, según ha explicado el club azulgrana.

"Aquella noche, de la que se cumplen justo 20 años, el primer equipo ganó al eterno rival en un duelo en el que el Barça regaló al mundo una auténtica clase de fútbol. Fue uno de los mejores Clásicos de la historia que, además, impulsó al equipo a un verdadero cambio de ciclo a las puertas de lo que sería la época más dorada de la historia del Club", indica el Barcelona.

"La pieza gira en torno al concepto de que el fútbol regala momentos que no se pueden explicar con palabras. Goles que no solo se celebran, se recuerdan. Creaciones de deportistas que pintan sobre el lienzo del terreno de juego su obra maestra. Y aquel Clásico fue más que un partido, fue la declaración de que 'El fútbol es arte'", ha explicado el club blaugrana.

