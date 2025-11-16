Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Cuánto dinero ha ganado Carlos Alcaraz en las ATP Finals 2025

Esta es la cantidad de dinero a la que aspira el murciano en la final de la Copa de Maestros.

Alcaraz en las ATP Finals 2025

Alcaraz en las ATP Finals 2025EFE

Carlos Alcaraz disputa esta tarde la final de la Copa de Maestros en Turín ante Jannik Sinner. El murciano aspira a ser el tercer tenista masculino español en hacerse con este título tras Orantes y Corretja. No obstante, en este último torneo ATP de la temporada puede optar a un jugoso premio si gana la final, aunque ya se ha asegurado más de 2'5 millones de dólares.

El dinero que puede ganar Alcaraz en Turín

El tenista de El Palmar se irá de Turín en su último torneo ATP de 2025 sumando, al menos, 2.704.000 millones de dólares a su cuenta personal. Por participar en la copa de maestros ya se adjudicó más de 300.000 dólares y por cada victoria en la fase de grupos cerca de 400.000. A esto hay que sumarle el premio por ganar el encuentro de semifinales y ver si finalmente se impone en la final.

  • Participantes (mínimo por jugar): 331.000 dólares.
  • Victoria en fase de grupos (tres partidos y tres victorias del murciano): 396.500 dólares: 1.189.500 de dólares.
  • Victoria en semifinales: 1.183.500 dólares.
  • Victoria en la final: 2.367.000 dólares.

