Éder Militao, dos semanas de baja por "una lesión muscular en el aductor mayor de su pierna derecha"

Contratiempo importante para Xabi Alonso, que pierde a Éder Militao durante dos semanas por "una lesión muscular en el aductor mayor de su pierna derecha". El defensa brasileño, un fijo esta temporada en el once del Real Madrid cayó lesionado en el amistoso que Brasil jugó ante Túnez. El Real Madrid ha confirmado la lesión del central brasileño, que estará cerca de dos semanas fuera de los terrenos de juego.

"Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Éder Militão por los Servicios Médicos del Real Madrid, se le ha diagnosticado una lesión muscular en el aductor mayor de su pierna derecha. Pendiente de evolución" reza el comunicado del club blanco.

Militao disputó 90 minutos en el amistoso de Brasil contra Senegal y 60 contra Túnez, en el que tuvo que retirarse del terreno de juego con una ligera cojera.

La lesión muscular en el aductor mayor de la pierna derecha se traduce en dos semanas de baja, según informa EFE en función de estimaciones de los médicos del Real Madrid. De esta forma, Éder Militao se perderá las visitas ligueras a Elche y Girona y la salida de Liga de Campeones a Grecia para jugar contra el Olympiacos.

Tras estos partidos, Militao tendría opciones de formar parte del equipo en la visita en LaLiga EA Sports al Athletic Club el 3 de diciembre o, según su evolución, reaparecer el día 7 de diciembre ante el Celta de Vigo en el Santiago Bernabéu.