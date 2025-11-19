Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Nadal vuelve a una pista de tenis un año después de su retirada: "Una gran sensación volver..."

El extenista manacorí y ganador de 22 grand slam participó en un entrenamiento con Alexandra Eala. Es la primera vez que Nadal entrena en una pista de tenis desde su retirada hace justo un año.

La tenista filipina Alex Eala junto a Rafa Nadal

La tenista filipina Alex Eala junto a Rafa Nadal

Guillermo F. Lascoiti
Actualizado:
Publicado:

Rafa Nadal, ganador de 22 grand slam y 92 títulos ATP, ha empuñado este miércoles una raqueta para volver a meterse en una pista de tenis justo un año después de su retirada en las finales de la Copa Davis. El extenista manacorí ha pasado bolas con Alex Eala, alumna de la Rafa Nadal Academy y una de las promesas de la WTA.

"Un año después, fue una gran sensación volver a una pista de tenis. Fue genial entrenar contigo, Alex Eala. La próxima vez estaré más fuerte", escribió Nadal en sus redes sociales junto a unas imágenes del entrenamiento en la Rafa Nadal Academy de Manacor.

Hay que recordar que el último partido de Rafa Nadal se produjo el 19 de noviembre de 2024 en los cuartos de final de la Copa Davis ante Botic van de Zandschulp, quien superó al español en dos sets (6-4 y 6-4). Desde aquel día en Málaga, Nadal no había vuelto a pisar una pista de tenis con una raqueta en la mano.

Nadal, que continúa vinculado al día a día de la Academia y a la formación de jóvenes talentos, compartió una intensa sesión con Eala, que ha cerrado un 2025 histórico. La tenista filipina, entrenada por Joan Bosh, ha firmado una temporada extraordinaria en la que ha irrumpido entre las 50 mejores jugadoras del mundo, consolidándose como una de las nuevas sensaciones del circuito WTA.

Rafa Nadal compitió durante más de dos décadas en el circuito ATP, logrando convertirse en el segundo tenista con más grand slam (22), solo por detrás de Novak Djokovic. El ya extenista español también logró 14 Roland Garros, récord absoluto en el grand slam parisino y por el que la organización le rindió un emotivo homenaje el año pasado.

El extenista de Manacor logró 1080 victorias ATP a lo largo de su carrera y sufrió 228 derrotas. También logró terminar en cinco temporadas como número 1 del mundo, un puesto que ocupó a lo largo de 209 semanas.

